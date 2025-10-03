Golden State Warriors'ın yeni transferi Seth Curry, kendisini adeta evinde hissettiğini söyledi.Serbest oyuncu olarak Warriors'a katılan Curry, abisi ve kulüp efsanesi Stephen Curry ile aynı takımda forma giyecek olmanın heyecanını yaşarken, son 16 yılda Warriors'ın oynadığı maçların neredeyse tamamını izlediğini belirtti." dedi.Charlotte Hornets döneminde 30 numaralı formayı giyen Seth Curry, Golden State'te aynı numarayı almak için Steph ile esprili bir diyalog yaşadığını da paylaştı:" diyerek gülümsetti.34 yaşındaki şutör guard, geçtiğimiz sezon Hornets formasıyla 68 maçta 6,5 sayı ve 1,7 ribaund ortalamalarıyla oynarken, üç sayı çizgisinin gerisinden %45,6 isabet oranıyla dikkat çekmişti.Her ne kadar resmi olarak imzalar atılmış olsa da Seth Curry'nin ilerleyen süreçte kadrodan çıkarılıp yeniden imzalanabileceği ifade ediliyor.