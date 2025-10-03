03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
20:00
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
20:00
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
20:00
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
20:00
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
21:30
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
22:00
03 Ekim
Osasuna-Getafe
22:00
03 Ekim
Verona-Sassuolo
21:45
03 Ekim
Paris FC-Lorient
21:45
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
21:00

Seth Curry: "Warriors maçlarının %95'ini izlemişimdir"

Golden State Warriors'ın yeni transferi Seth Curry, kendisini adeta evinde hissettiğini söyledi.

03 Ekim 2025 15:38
Haber: Sporx.com dış haberler
Seth Curry: 'Warriors maçlarının %95'ini izlemişimdir'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Golden State Warriors'ın yeni transferi Seth Curry, kendisini adeta evinde hissettiğini söyledi.

Serbest oyuncu olarak Warriors'a katılan Curry, abisi ve kulüp efsanesi Stephen Curry ile aynı takımda forma giyecek olmanın heyecanını yaşarken, son 16 yılda Warriors'ın oynadığı maçların neredeyse tamamını izlediğini belirtti.

"Son 16 yılda Warriors'ın maçlarının %95'ini izlemişimdir. O yüzden onların stilini biliyorum. Nasıl oynadıklarını biliyorum. Hatta kullandıkları terminolojiyi bile biliyorum. Kendimi uzun süredir bu organizasyonun bir parçası gibi hissediyorum," dedi.


Charlotte Hornets döneminde 30 numaralı formayı giyen Seth Curry, Golden State'te aynı numarayı almak için Steph ile esprili bir diyalog yaşadığını da paylaştı: "Ondan satın almaya çalıştım. Bana paraya ihtiyacı olmadığını söyledi. NBA'in de buna izin vereceğini sanmıyorum," diyerek gülümsetti.

34 yaşındaki şutör guard, geçtiğimiz sezon Hornets formasıyla 68 maçta 6,5 sayı ve 1,7 ribaund ortalamalarıyla oynarken, üç sayı çizgisinin gerisinden %45,6 isabet oranıyla dikkat çekmişti.

Her ne kadar resmi olarak imzalar atılmış olsa da Seth Curry'nin ilerleyen süreçte kadrodan çıkarılıp yeniden imzalanabileceği ifade ediliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
