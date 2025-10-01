01 Ekim
Seth Curry, 1 yıllık kontratla Warriors'a katıldı

Golden State Warriors, guard Seth Curry ile bir yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Seth Curry, 1 yıllık kontratla Warriors'a katıldı
ESPN'den Shams Charania'nın aktardığı bilgiye göre 35 yaşındaki oyuncu, ağabeyi Stephen Curry, Draymond Green, Jimmy Butler ve Al Horford gibi tecrübeli isimlerin bulunduğu kadroya dahil oldu.

NBA kariyerinde henüz şampiyonluk yaşamayan Seth Curry, 2024-25 sezonunu Charlotte Hornets'ta geçirdi ve 68 maçta 6,5 sayı ortalaması yakaladı. Oyuncu ayrıca, yüzde 45,6'lık üç sayı isabet oranıyla ligin en yüksek yüzdesine imza attı.


2013'te draft edilmeyen bir çaylak olarak lige giren Duke çıkışlı Curry, bugüne dek dokuz farklı takımın formasını giyerken, elit bir üç sayı tehdidi olarak kendisini kanıtladı.

Warriors, Seth Curry transferinin yanı sıra sınırlı serbest statüdeki forvet Jonathan Kuminga ile de yeni sözleşme imzalarken, çarşamba günü kamp çalışmalarına başlıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
