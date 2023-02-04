Serkan Zaimoğlu: 'İstediğimizi yapamadık'

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Tuzlaspor'a 2-1 mağlup olan Erzurumspor FK'nin teknik sorumlusu Serkan Zaimoğlu, rakiplerinin çok erken öne geçtiğini, buna karşı takımının reaksiyon gösterebildiğini ama puan için bunun yeterli olmadığını söyledi.



Serkan Zaimoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Tuzlaspor'un hızlı hücuma çıkan bir takım olduğunu belirtti.



Erken dakikalarda avantajı rakibe verdiklerini anlatan Zaimoğlu, "Tuzlaspor özellikle kendi alanında bekleyip kaptığı toplarla hızlı hücum, direkt hücum ve kontraatak futbolunu iyi oynamaya çalışan bir takımdı. İleri uçta da buna yatkın oyuncuları vardı. Çok erken skor avantajını rakibimize verdik. Daha sonra takımımız bir reaksiyon verdi ama istediğimiz sonucu almaya yeterli olmadı. Rakibimizi tebrik ediyorum." dedi.





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