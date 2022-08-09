Serkan Kırıntılı: 'Dikkat etsek 3 puan alabilirdik'

Ümraniyespor'da forma giyen Serkan Kırıntılı, Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldıkları mücadeleyi değerlendirdi.



Tecrübeli eldiven açıklamasında şu ifadeleri kullandı;



"Son dakikalara kadar yakın taraf bizdik. Daha net gol kaçıran taraf bizdik. Bana göre, Ümraniyespor insanların gözünde daha farklı bir takım olarak kalacak. Biz bu ligde her takıma karşı başa baş oynayabilecek bir takımız. Bunu da hazırlık maçlarında gösterdik. Fenerbahçe ile Ümraniyespor bir değil ama burada kafa kafaya oynamak... Bireysel hatalardan gol yedik, biraz daha dikkat etsek 3 puan alabilirdik."





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