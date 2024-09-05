Serie A'nın golcüleri için sıra Süper Lig'de!

Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş forması giyen forvetlerin bir zaman İtalya'da gol krallığı yaşamış olması dikkat çekti.
Mauro Icardi, Edin Dzeko, Ciro Immobile gibi isimlere son olarak eklenen Victor Osimhen de diğer yıldızlar gibi Serie A'da tozu dumana katmıştı.
Sarı-Kırmızılılar'da Mauro Icardi, Inter formasıyla 2014-15'te 22 gol ve 2017-18 sezonunda 29 gol atarak kral oldu. Fenerbahçeli Edin Dzeko ise 2016-17'de Roma'da oynarken 29 kez rakip fileleri sarsarak rakiplerini geride bıraktı. Beşiktaş'ın bu sezon başında kadrosuna kattığı Ciro Immobile ise tam 4 kez İtalya'da bu başarıyı yakaladı.
34 yaşındaki yetenekli oyuncu, Lazio için top koşturarak 2013-14 (22 gol), 2017- 18 (29 gol), 2019-20 (36 gol) ve 2021-22 (27 gol) sezonlarında gol kralı oldu. Cim-Bom'un yeni süper starı Osimhen ise 2022- 23 sezonunda 26 golle kral olmuş ve Napoli'nin şampiyonluğunda büyük rol oynamıştı. Bu sezon Süper Lig'de Dzeko 4 karşılaşmada 4 gole ulaştı. Immobile ise 3 müsabakada 3 kez fileleri sarstı.
4 FARKLA GERİDEN YARIŞA BAŞLAYACAK
Geçen sezon 25 golle Süper Lig'in kralı olan Icardi ise 3 mücadelede 1 kez gol sevinci yaşadı. 100 milyon euroluk piyasa değerine sahip Osimhen, şu anda en golcü Dzeko'dan 4 farkla geriden yarışa başlayacak.
Mauro Icardi, Edin Dzeko, Ciro Immobile gibi isimlere son olarak eklenen Victor Osimhen de diğer yıldızlar gibi Serie A'da tozu dumana katmıştı.
Sarı-Kırmızılılar'da Mauro Icardi, Inter formasıyla 2014-15'te 22 gol ve 2017-18 sezonunda 29 gol atarak kral oldu. Fenerbahçeli Edin Dzeko ise 2016-17'de Roma'da oynarken 29 kez rakip fileleri sarsarak rakiplerini geride bıraktı. Beşiktaş'ın bu sezon başında kadrosuna kattığı Ciro Immobile ise tam 4 kez İtalya'da bu başarıyı yakaladı.
34 yaşındaki yetenekli oyuncu, Lazio için top koşturarak 2013-14 (22 gol), 2017- 18 (29 gol), 2019-20 (36 gol) ve 2021-22 (27 gol) sezonlarında gol kralı oldu. Cim-Bom'un yeni süper starı Osimhen ise 2022- 23 sezonunda 26 golle kral olmuş ve Napoli'nin şampiyonluğunda büyük rol oynamıştı. Bu sezon Süper Lig'de Dzeko 4 karşılaşmada 4 gole ulaştı. Immobile ise 3 müsabakada 3 kez fileleri sarstı.
4 FARKLA GERİDEN YARIŞA BAŞLAYACAK
Geçen sezon 25 golle Süper Lig'in kralı olan Icardi ise 3 mücadelede 1 kez gol sevinci yaşadı. 100 milyon euroluk piyasa değerine sahip Osimhen, şu anda en golcü Dzeko'dan 4 farkla geriden yarışa başlayacak.