Sergio Oliveira, 18 maç sonra 11'de!

Galatasaray'da Sergio Oliveira, yaşadığı sakatlığın ardından 18 maç sonra Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla ilk 11'de sahaya çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Sergio Oliveira, 18 maç sonra 11'de!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mart 2024 09:28
Galatasaray'da 15 Aralık 2023'teki antrenmanda fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması sırasında sakatlık yaşayan ve uzun bir tedavi sürecinin ardından sahalara dönen Sergio Oliveira, yavaş yavaş süre almaya başlamıştı.

Oliveira, Fatih Karagümrük karşısında 18 maç sonra (Bundan önce Pendikspor maçında 11'deydi.) ilk kez 11'de forma giydi.

Portekizli futbolcu, ikinci devrenin başında yerini Kerem Demirbay'a bıraktı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery