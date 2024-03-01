Sergio Oliveira, 18 maç sonra 11'de!

Galatasaray'da 15 Aralık 2023'teki antrenmanda fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması sırasında sakatlık yaşayan ve uzun bir tedavi sürecinin ardından sahalara dönen Sergio Oliveira, yavaş yavaş süre almaya başlamıştı.
Oliveira, Fatih Karagümrük karşısında 18 maç sonra (Bundan önce Pendikspor maçında 11'deydi.) ilk kez 11'de forma giydi.
Portekizli futbolcu, ikinci devrenin başında yerini Kerem Demirbay'a bıraktı.
Oliveira, Fatih Karagümrük karşısında 18 maç sonra (Bundan önce Pendikspor maçında 11'deydi.) ilk kez 11'de forma giydi.
Portekizli futbolcu, ikinci devrenin başında yerini Kerem Demirbay'a bıraktı.