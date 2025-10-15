Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, göreve gelmesinin ardından en çok şansı 4 isme verdi.
Siyah-beyazlılarda 52 yaşındaki teknik adamın başında olduğu 6 karşılaşmada da Rafa Silva, Tammy Abraham, Mert Günok ve David Jurasek forma giydi.
Kırmızı kart cezası nedeniyle Göztepe sınavını kaçıran Orkun Kökçü ise 5 maçta oynayarak bu 4'lüyü izledi.
Bu oyuncuların yanı sıra Wilfred Ndidi, Felix Uduokhai, Gökhan Sazdağı ve Vaclav Cerny 4'er müsabakada görev yaparken, Emirhan Topçu 3 maçta sahaya çıktı.
Sergen Yalçın'ın vazgeçilmez dörtlüsü!
Rafa Silva, Tammy Abraham, Mert Günok ve David Jurasek'i takımın başında olduğu 6 karşılaşmada da oynatan Sergen Yalçın, Orkun Kökçü'yü ise cezalı olduğu Göztepe sınavı dışında hep sahaya sürdü.
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, göreve gelmesinin ardından en çok şansı 4 isme verdi.
Beşiktaş
