18 Kasım
Kosova-İsviçre
22:45
18 Kasım
İsveç-Slovenya
22:45
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
22:45
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
22:45
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
22:45
18 Kasım
İspanya-Türkiye
22:45
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
22:45
18 Kasım
Romanya-San Marino
22:45
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
22:45
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
22:45
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
19:00
18 Kasım
Brezilya-Tunus
22:30

Sergen Yalçın'dan Vaclav Cerny'ye özel görev!

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Vaclav Cerny ile yaptığı özel görüşmede onu orta sahanın hücum merkezinde kullanmayı planladığını açıkladı. Rafa Silva'nın belirsizliği nedeniyle kanatlarda Cengiz Ünder ve El Bilal Toure öne çıkacak. Siyah-Beyazlı ekip, hücum hattını yeniden yapılandırırken Cerny'ye kritik rol biçiyor.

Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın'dan Vaclav Cerny'ye özel görev!
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, devre arası hazırlıklarını hızla sürdürürken takımın hücum hattında sürpriz bir değişiklik gündeme geldi. Deneyimli çalıştırıcı, Vaclav Cerny ile yaptığı özel görüşmede oyuncuyu orta sahanın hücum aksında değerlendirmeyi düşündüğünü iletti.

ÖZEL GÖRÜŞME

Yalçın'ın Cerny ile gerçekleştirdiği görüşme, Portekizli yıldız Rafa Silva'nın geleceğinin belirsizliği nedeniyle planlandı. Sezon başından itibaren zaman zaman 10 numara pozisyonunda görev alan Cerny'nin, Rafa Silva ayrılırsa bu bölgenin kalıcı ismi olması bekleniyor. Teknik adamın bu hamlesi, Beşiktaş'ın hücum düzeninde önemli bir değişikliğe işaret ediyor. Çek oyuncu, kısa sürede doğru paslar verebilme ve dar alanlarda oyun kurma becerisiyle bu pozisyonda öne çıkıyor.


HÜCUMUN DİNAMİĞİ

Sergen Yalçın, Cerny'nin merkezde takımın hücumuna daha fazla katkı sağlayacağını düşünüyor. Kanatlarda ise görev dağılımı büyük ölçüde netleşmiş durumda. Sağ kanatta formunu yeniden bulan Cengiz Ünder, sol kanatta ise güçlü fiziği ve yüksek temposuyla Toure ön plana çıkacak. Her iki oyuncunun da çizgiye bağlı kalmayıp merkeze inerek Cerny ile kombinasyonlar oluşturması, Yalçın'ın yeni hücum stratejisinin temel taşını oluşturacak.

TÜM SENARYOLAR HAZIR

Rafa Silva'nın durumu önümüzdeki haftalarda netleşecek olsa da teknik ekip, her olası senaryoya karşı hazırlıklı. Hücum hattının Cerny üzerinden yönetileceği plan, Beşiktaş'ın ocak ayı sonrası daha hızlı ve agresif bir oyun stiline geçişinin de sinyali olarak görülüyor. 

 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
