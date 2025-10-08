08 Ekim
Swaziland-Angola
16:00
08 Ekim
Moritius-Kamerun
16:00
08 Ekim
Etiyopya-Gine Bissau
16:00
08 Ekim
Komor Adl.-Madagaskar
19:00
08 Ekim
Orta Afrika Cumhuriyeti-Gana
19:00
08 Ekim
Çad-Mali
19:00
08 Ekim
Sierra Leone-Burkina Faso
19:00
08 Ekim
Tanzanya-Zambia
22:00
08 Ekim
Niger-Kongo
22:00
08 Ekim
Umman-Katar
18:00
08 Ekim
Endonezya-Suudi Arabistan
20:15

Sergen Yalçın'dan takıma mesafe uyarısı!

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisinde yaşanan geri çekilmenin ardından savunma ile hücum hattı arasındaki mesafenin kısaltılmasını istedi.

Sergen Yalçın'dan takıma mesafe uyarısı!
Galatasaray deplasmanında Abraham'ın golüyle öne geçip rakibinin 1 kişi eksik kalmasına rağmen ikinci yarıda oyun üstünlüğünü kaybeden ve sahadan 1 puanla ayrılan Beşiktaş'ın geri çekilmesi dikkat çekmişti. 

Derbi sonrası bu konuya değinen teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularından öne çıkmasını istediğini ancak bu talimatının sahaya yansımadığını belirtmişti.

Tecrübeli hoca, takımın başında çıktığı ilk maç olan 2-0'lık Alanya mağlubiyetinin ardından yapılan maç değerlendirmesinde de özellikle savunma oyuncularına uyarılarda bulunmuştu.



70 METRE DEĞİL KISA MESAFE İSTİYOR

Aynı sorun haftalar geçmesine rağmen düzelmedi. Siyah-beyazlıların alışkanlığı olan bu durum üzerine yoğun taktik çalışma gerçekleştirilecek.

Sergen Yalçın, santrfor ile savunma arasında 60-70 metre mesafeyi bulan ve top rakipteyken geri çekilerek hareket edilen bir oyun anlayışı istemiyor. Stoperlerin orta sahaya yakın olmasını ve takımın boyunun kısa tutulmasını amaçlıyor. Bunun gerçekleşmesi halinde rakip üzerinde baskı ve kompakt oyunun oturacağını düşünüyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
