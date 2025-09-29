29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
2-025'
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
0-0
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
3-0
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
0-026'
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
0-025'
29 Eylül
Everton-West Ham United
22:00
29 Eylül
Valencia-Real Oviedo
22:00
29 Eylül
Parma -Torino
1-0DA
29 Eylül
Genoa-Lazio
21:45
29 Eylül
Arouca-FC Porto
22:00

Sergen Yalçın'dan stoper tercihi için açıklama!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kocaelispor maçı öncesi konuştu.

calendar 29 Eylül 2025 19:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın'dan stoper tercihi için açıklama!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kocaelispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"TAM TAKIM GİBİYİZ"

Son iki karşılaşmaya farklı kadrolarla çıktıklarını hatırlatan Yalçın, bu kez daha hazır bir takım olduklarını vurguladı:



"Oyuncularımız döndü, son iki maçı farklı kadrolarla oynamıştık. Bu hafta toparlandık. Tam takım gibiyiz, ufak eksiklerimiz var. Kalabalık bir kadroyuz. İç sahada fire vermek istemiyoruz. Kazanmak istiyoruz. Ona göre hazırlandık. İnşallah iyi geçer bizim için."

STOPER TERCİHİ İÇİN AÇIKLAMA

Denemeler yaptıklarını dile getiren Yalçın, savunma hattındaki alternatiflere de değindi:

"O bölgede farklı oyuncuları deniyoruz. Doğru ikiliyi bulmaya çalışıyoruz. Paulista da Uduokhai de oynayabilir. Bugün için öyle bir tercihte bulundum. Bakalım göreceğiz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 10 7 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 3 11 2
