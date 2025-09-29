Sergen Yalçın'dan stoper tercihi için açıklama!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kocaelispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



"TAM TAKIM GİBİYİZ"



Son iki karşılaşmaya farklı kadrolarla çıktıklarını hatırlatan Yalçın, bu kez daha hazır bir takım olduklarını vurguladı:

Denemeler yaptıklarını dile getiren Yalçın, savunma hattındaki alternatiflere de değindi: