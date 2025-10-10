Sergen Yalçın'dan Mert Günok'a tam destek!

Beşiktaş'ta kaptan Mert Günok'a yönelik eleştiriler artarken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın tecrübeli file bekçisine güvenmeye devam ettiği belirtildi.



İSTATİSTİKLERİ



Siyah-beyazlılar bu sezon 13 resmi maçta 20 gol yedi. Bu karşılaşmaların 12'sinde kaleyi koruyan 36 yaşındaki Mert Günok, 19 gole engel olamadı. Yalnızca Kayserispor deplasmanında (4-0) kalesini gole kapatabilen deneyimli kaleci, Galatasaray derbisinde yenilen golde Ndidi'ye verdiği pas sonrası tepki çekmişti.

Mert Günok'un sözleşmesi geçtiğimiz ocak ayında 30 Haziran 2027'ye kadar uzatılmıştı. Ağustos 2021'de Başakşehir'den 1.3 milyon euro karşılığında transfer edilen milli kaleci, Beşiktaş formasıyla 129 resmi maça çıktı; 151 gol yerken 38 müsabakada kalesini kapatmayı başardı.Yalçın'ın, yaşadığı formsuzluk nedeniyle morali bozulan Mert ile yola devam etme kararı aldığı kaydedildi. Eleştiriler sürse de kalede değişiklik yapılması düşünülmüyor.Öte yandan Sergen Yalçın'ın, Ziraat Türkiye Kupası maçlarında kaleyi Ersin Destanoğlu'na teslim edeceği öğrenildi. Genç file bekçisi, 2020-21 sezonunda Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olmuştu.