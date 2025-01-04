Sergen Yalçın'dan Galatasaray için olay sözler

Galatasaray - Göztepe maçını değerlendiren Sergen Yalçın, hakem kararları hakkında çarpıcı ifadeler söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray için olay sözler
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04 Ocak 2025 22:46
Beşiktaş'ın kısa süre içerisinde teknik direktörü olması beklenen Sergen Yalçın, Galatasaray - Göztepe maçındaki hakem kararları hakkında flaş açıklamalar yaptı.

"HAKEMLERDEN ŞİKAYET EDECEK SON CAMİA!"

Maçın hakemi Alper Akarsu'nun kararlarını eleştiren Sergen Yalçın "Göztepe'nin penaltısı verilmedi. Galatasaray camiasına tavsiyem var, hakemlerle ilgili sakın konuşmayın. TFF ve hakemlere teşekkür etsinler! En son konuşacak camia Galatasaray. Herkes konuşsun ama Galatasaray konuşmasın. Bu maçta da gördük." dedi.

"İSTERSENİZ 20-30 SENE GERİ GİDELİM"

Açıklamalarına devam eden Sergen Yalçın "Galatasaray'ın hakemden şikayet edecek neyi var? 20-30 sene gerilere gidelim isterseniz. Hakemlerden şikayet edecek olan en son camia Galatasaray'dır. Aleyhlerinde hiçbir şey olmuyor. O yüzden televizyona çıkıp hakemlerle ilgili konuşmalarına gerek yok. Zaten kazanıyorlar. Yüzde 90 şampiyon olacaklar. Kaos ortamı yaratmaya gerek yok." ifadelerini kullandı.

"HAKEM YARDIMI ALIYORLAR"

Sergen Yalçın son olarak "Galatasaray iyi oynuyor zama hakem yardımı da alıyor, sakın konuşmasınlar" dedi.

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