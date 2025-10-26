27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-2
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Sergen Yalçın'dan Cerny ve Cengiz Ünder kararı!

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek Rafa Silva'nın yerine Kasımpaşa karşısında Vaclav Cerny görev alacak.

calendar 26 Ekim 2025 09:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın'dan Cerny ve Cengiz Ünder kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol Süper Lig'de erteleme maçında hafta arası Konyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş, bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak. 

Siyah-beyazlılar, bu kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp 2 Kasım Pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı derbiye moralli çıkmak istiyor.

RAFA SILVA YOK, CERNY VAR

Teknik direktör Sergen Yalçın, sakatlığı süren Rafa Silva'nın yokluğunda hücum hattını yeniden şekillendirdi.

Deneyimli çalıştırıcı, 10 numara pozisyonunda Vaclav Cerny'ye görev verecek.  Yalçın'ın planına göre Çek futbolcu, Tammy Abraham'ın arkasında serbest rolde oynayacak.

Sağ kanatta Cengiz Ünder, sol kanatta ise sakatlığını atlatan El Bilal Toure forma giyecek.

CERNY'NİN FORMU GÜVEN VERDİ

Vaclav Cerny, Beşiktaş'ın Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği maçta son 20 dakikada 10 numarada oynamış, etkili performansıyla dikkat çekmişti.

Cengiz Ünder'in oyuna girmesiyle merkeze geçen Çek yıldız, bir dakika sonra El Bilal Toure'ye yaptığı asistle galibiyetin mimarlarından olmuştu. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.