Sergen Yalçın'dan Cerny ve Cengiz Ünder kararı!

Trendyol Süper Lig'de erteleme maçında hafta arası Konyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş, bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak.



Siyah-beyazlılar, bu kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp 2 Kasım Pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı derbiye moralli çıkmak istiyor.



RAFA SILVA YOK, CERNY VAR



Teknik direktör Sergen Yalçın, sakatlığı süren Rafa Silva'nın yokluğunda hücum hattını yeniden şekillendirdi.



Deneyimli çalıştırıcı, 10 numara pozisyonunda Vaclav Cerny'ye görev verecek. Yalçın'ın planına göre Çek futbolcu, Tammy Abraham'ın arkasında serbest rolde oynayacak.



Sağ kanatta Cengiz Ünder, sol kanatta ise sakatlığını atlatan El Bilal Toure forma giyecek.



CERNY'NİN FORMU GÜVEN VERDİ



Vaclav Cerny, Beşiktaş'ın Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği maçta son 20 dakikada 10 numarada oynamış, etkili performansıyla dikkat çekmişti.



Cengiz Ünder'in oyuna girmesiyle merkeze geçen Çek yıldız, bir dakika sonra El Bilal Toure'ye yaptığı asistle galibiyetin mimarlarından olmuştu.



