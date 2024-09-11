Serdar Saatçı: 'Beşiktaş'tan daha büyük bir kulüp'

Trabzonspor'un Braga'dan kadrosuna kattığı Serdar Saatçı, Trabzon'a geldi.Bordo-mavililerin 2.5 milyon euro karşılığı kadrosuna kattığı, ancak, Türkiye U21 Milli Takım'ı kadrosunda yer aldığı için Trabzon'a gelemeyen yeni transferi Serdar Saatçı kente geldi.Serdar Saatçı, Trabzon'daki ilk açıklamasında,dedi.Açıklamalarına devam eden Saatçı şu ifadeleri kullandı:Beşiktaş altyapısından yetişen 21 yaşındaki stoper, 2 milyon euro bedelle Portekiz ekibi Braga'ya transfer olmuştu.