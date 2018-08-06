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Serdar Gürler, La Liga'da

Transfer sezonu boyunca Galatasaray'ın gündeminde olan Osmanlıspor'un golcüsü Serdar Gürler La Liga ekibiyle anlaştı.

Kaynak: AA
Serdar Gürler, La Liga'da
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04 Ağustos 2018 18:16
Osmanlıspor, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Huesca ile milli futbolcu Serdar Gürler'in transferi konusunda prensipte anlaştı.

Edinilen bilgiye göre, Huesca Kulübünün yetkilileri, Osmanlıspor yöneticileriyle görüşerek Serdar Gürler'in transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Ligde geçen sezon gösterdiği performansla dikkatleri çeken 26 yaşındaki milli futbolcunun, Huesca'ya 4 yıllık imza atması bekleniyor.

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