Serdar Dursun'un eşi: "Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaksın"

Fenerbahçeli Serdar Dursun'un eşi Yasemin Dursun, golcü oyuncunun Rizespor maçında gol atmasının ardından maç öncesi eşiyle yaptığı konuşmanın ekran görüntüsünü paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Serdar Dursun'un eşi: 'Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaksın'
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18 Şubat 2024 00:18
Fenerbahçeli Serdar Dursun'un eşi Yasemin Dursun, golcü oyuncunun Rizespor maçında gol atmasının ardından maç öncesi eşiyle yaptığı konuşmanın ekran görüntüsünü paylaştı.

Yasemin Dursun'un eşine söylediği, "Sen Rize'yi seversin" ve "Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaksın" cümleleri, Fenerbahçe taraftarlarından büyük bir ilgi gördü.

Serdar Dursun, Çaykur Rizespor maçında Fenerbahçe 1-0 gerideyken oyuna girmiş ve durumu 1-1'e getiren golü kaydetmişti.

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