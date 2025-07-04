Serdar Dursun iddiası! Geri dönüyor

İran ekibi Persepolis ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan ancak teknik direktör İsmail Kartal'ın ardından takımdan ayrılması gündemde olan Serdar Dursun için yeni bir iddia ortaya atıldı.





TATANGALAR'IN HEDEFİ SERDAR DURSUN





Süper Lig'e çıkma hedefiyle transfer politikasını yürüten Sakaryaspor, forvet hattı için harekete geçti. Caner Erkin ve Sadık Çiftpınar gibi tecrübeli isimlerle anlaşan Tatangalar, Serdar Dursun'u da yakından takibe aldı. Fenerbahçe'de Caner ve Sadık'la beraber oynayan Serdar'ın eski takım arkadaşlarıyla Sakaryaspor'da buluşabileceği dile getirildi.

TARAFTAR HEYECANLANDI





Serdar Dursun'un tatil için ailesiyle beraber Sakarya'da olduğu belirtilirken, Sakaryaspor taraftarı olduğunu sıklıkla dile getiren tecrübeli ismin transfer ihtimali taraftarları heyecanlandırdı.





İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis'te oynayan ancak İsmail Kartal'ın ayrılmasıyla Türkiye'ye dönmeyi düşünen Serdar'ın teklifleri değerlendirdiği kaydedildi.





15 MAÇTA 5 GOL KAYDETTİ





Serdar Dursun, Persepolis formasıyla toplamda 15 maça çıkarken rakip filelere 5 gol bıraktı. Serdar Dursun, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe, Karagümrük ve Alanyaspor formalarıyla 94 maça çıkarken rakip filelere 22 gol bıraktı ve 9 asist yaptı.





AMEDSPOR DA DEVREDE





Serdar Dursun için 1. Lig ekiplerinden Amedspor da çalışmalar yürütüyor. Süper Lig'e yükselmek isteyen ve güçlü bir kadro kurmayı amaçlayan Amed'in tecrübeli forvet ile temas kurduğu ve görüşmelere hız verdiği kaydedildi.





33 yaşındaki futbolcunun ailesiyle görüşerek geleceğiyle ilgili karar alacağı belirtildi.



