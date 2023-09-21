Serdar Aziz: "Taraftara armağan olsun"

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Serdar Aziz, Nordsjaelland karşısındaki galibiyeti değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Serdar Aziz: 'Taraftara armağan olsun'
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21 Eylül 2023 22:09
Fenerbahçe'nin deneyimli isimlerinden Serdar Aziz, Nordsjaelland karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

Serdar Aziz, "Galip geldiğimiz için çok mutluyum. Her zamanki gibi müthiş bir atmosfer vardı. Taraftara armağan ediyorum. İyi oyun sergiledik. Kazandığımız için mutluyuz. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Deneyimli oyuncu, rotasyonla ilgili gelen sorunun ardından, "Herkesin hazır olması gerekiyor. Önemli maçlar oynuyoruz. Alanya'ya gideceğiz, zor bir maç oynayacağız. Yoğun bir fikstür var. Deneyimli oyuncular var. Sıkı çalışıyoruz. Herkes bu yoğun fikstürden nasıl çıkılacağını biliyor" diye konuştu.

Attığı golle ilgili konuşan Serdar Aziz, "Gol atmayı çok seviyorum. Antrenmanlarda çalışıyorum. Geçen sene golsüz geçirdim. Geçen maçta da asistim oldu. Bugün gol attım. İnşallah devam eder. Öncelik savunma ama gol atınca da mutlu oluyoruz." sözlerini sarf etti.

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