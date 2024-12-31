Serdal Adalı nefes almadan göreve başladı!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı yeni görevine hızlı bir başlangıç yaptı.
Siyah-beyazlı kulüpte önceki gün gerçekleşen olağanüstü genel kurulda Hüseyin Yücel'e karşı rekor oyla göreve seçilen Adalı dün ilk iş olarak Kulüpler Birliği toplantısına katıldı. Beşiktaş Conrad Otel'de gerçekleşen toplantıda kulüp başkanlarıyla bir araya gelen Serdal Adalı tebrikleri kabul etti. Başkan Serdal Adalı ilk kez yer aldığı Kulüpler Birliği toplantısının ardından Tüpraş Stadı'na geçti.
Burada yol arkadaşlarıyla bir araya gelen Adalı ilk yönetim kurulu toplantısını da gerçekleştirdi. Toplantıda Başkan Adalı ve yöneticilerin birçok konuyu masaya yatırdıkları ve görüş alışverişinde bulundukları bildirildi. Yönetimdeki görev dağılımının da kısa süre içinde yapılacağı kaydedildi.
BİR DİĞER KONU PERSONEL MAAŞLARI
Başkan Adalı'nın dün el attığı bir diğer konu personel maaşları oldu. Adalı yeni yıla girerken maaşların zamanında ve eksiksiz ödenmesi için kolları sıvadı. Siyah-beyazlı kulüpte personel maaşlarının gecikme olmadan ödeneceği vurgulandı.
ESKİ BAŞKANLARI TEK TEK ARAYACAK
Diğer yandan Başkan Serdal Adalı, siyah-beyazlı camiada özlenen birlik ve beraberliği sağlamak için özel çaba harcayacak. Serdal Adalı yılbaşından hemen sonra eski başkanları tek tek telefonla arayarak maddi ve manevi desteklerini isteyecek.
15 OCAK'A KADAR 15 MİLYON LAZIM
Serdal Adalı'yı başkanlık koltuğundaki ilk günlerinde zorlu finansal problemler bekliyor. Siyah-beyazlı kulüpte yeni yönetimin 15 Ocak'a kadar futbolculara toplam 15 milyon euro ödeme yapması gerekiyor. Oyuncuların tüm alacaklarını ödeyerek UEFA'ya borçsuzluk bildirimi yapmak zorunda olan Başkan Adalı'nın kısa süre içinde gerekli adımları atacağı aktarıldı. Adalı'nın bu konuda hazırlıklı olduğu ve tüm borçların ödeneceği kaydedildi. Beşiktaş'ta mayıs ayına kadar oyunculara ödenmesi gereken maaş tutarının ise 50 milyon euro düzeyinde olduğu ifade edildi.
Siyah-beyazlı kulüpte önceki gün gerçekleşen olağanüstü genel kurulda Hüseyin Yücel'e karşı rekor oyla göreve seçilen Adalı dün ilk iş olarak Kulüpler Birliği toplantısına katıldı. Beşiktaş Conrad Otel'de gerçekleşen toplantıda kulüp başkanlarıyla bir araya gelen Serdal Adalı tebrikleri kabul etti. Başkan Serdal Adalı ilk kez yer aldığı Kulüpler Birliği toplantısının ardından Tüpraş Stadı'na geçti.
Burada yol arkadaşlarıyla bir araya gelen Adalı ilk yönetim kurulu toplantısını da gerçekleştirdi. Toplantıda Başkan Adalı ve yöneticilerin birçok konuyu masaya yatırdıkları ve görüş alışverişinde bulundukları bildirildi. Yönetimdeki görev dağılımının da kısa süre içinde yapılacağı kaydedildi.
BİR DİĞER KONU PERSONEL MAAŞLARI
Başkan Adalı'nın dün el attığı bir diğer konu personel maaşları oldu. Adalı yeni yıla girerken maaşların zamanında ve eksiksiz ödenmesi için kolları sıvadı. Siyah-beyazlı kulüpte personel maaşlarının gecikme olmadan ödeneceği vurgulandı.
ESKİ BAŞKANLARI TEK TEK ARAYACAK
Diğer yandan Başkan Serdal Adalı, siyah-beyazlı camiada özlenen birlik ve beraberliği sağlamak için özel çaba harcayacak. Serdal Adalı yılbaşından hemen sonra eski başkanları tek tek telefonla arayarak maddi ve manevi desteklerini isteyecek.
15 OCAK'A KADAR 15 MİLYON LAZIM
Serdal Adalı'yı başkanlık koltuğundaki ilk günlerinde zorlu finansal problemler bekliyor. Siyah-beyazlı kulüpte yeni yönetimin 15 Ocak'a kadar futbolculara toplam 15 milyon euro ödeme yapması gerekiyor. Oyuncuların tüm alacaklarını ödeyerek UEFA'ya borçsuzluk bildirimi yapmak zorunda olan Başkan Adalı'nın kısa süre içinde gerekli adımları atacağı aktarıldı. Adalı'nın bu konuda hazırlıklı olduğu ve tüm borçların ödeneceği kaydedildi. Beşiktaş'ta mayıs ayına kadar oyunculara ödenmesi gereken maaş tutarının ise 50 milyon euro düzeyinde olduğu ifade edildi.