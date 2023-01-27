Takımdaki eksiklerin çokluğunda hafta içi idmanlarda çeşitli denemeler yapan ve 11'ini bulmaya çalışan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, bugünkü Alanyaspor maçında sürprizi Dele Alli olacak.



Ankaragücü karşılaşmasının ardından İngiliz yıldız için "Oynamayı hak edecek durumda değil" ifadelerini kullanan deneyimli hocanın sert mesajı sonrası 26 yaşındaki futbolcu, idmanlardaki çalışma temposunu artırdı.



"SEN DE BANA BİR ADIM AT"



Nathan Redmond'ın yokluğunda forvet arkasında Gedson ve Muleka seçeneklerini değerlendiren Şenol Güneş'in son kararı ise antrenmanlarda iyi bir görüntü sergileyen Dele Alli oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, talebesiyle yaptığı görüşmede "Sana verdiğim şansı iyi değerlendirmelisin. Ben sana bir adım atıyorum, sen de sahada yapacaklarınla bize bir adım at" ifadelerini kullandı.



UYUMLARI MERAK EDİLİYOR



Alli'nin, Aboubakar'la nasıl bir uyum sergilemeyeceğini görmek isteyen teknik heyet, ikiliyi arkalıönlü oynatacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ