Mustafa Doğan, kadroyu değerlendirirken "Şenol hoca dengeli bir takım kurmak istemiş. Oğuzhan'ı düşünmemiş." sözlerini kullandı. Güntekin Onay ise "Şenol Güneş bir pas takımı kurmayı düşünmemiş." şeklinde konuştu.





Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak'ta teknik direktör, sürpriz bir 11 çıkarttı.Tecrübeli teknik direktör, geçen hafta Çaykur Rizespor karşısında 2 gol atan Mustafa Pektemek'e bir kez daha güvendi ve Başakşehir karşısında da 11'de kullandı.Güneş, Tolgay'ın yokluğunda orta sahada Oğuzhan Özyakup'u da yedek kulübesine çekerken Gary Medel ve Atiba Hutchinson'u oynattı.Ricardo Quaresma'nın sarı kart cezası nedeniyle oynayamadığı maçta sağ kanatta Jeremain Lens görev aldı.Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Adem Ljajic ise yedek kulübesinde yer aldı.beIN Sports yorumcularındanMetin Tekin ise ''Şenol Güneş, Başakşehir'e göre kadro çıkarmış.'' dedi.