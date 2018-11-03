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Şenol Güneş, Pektemek'e güvendi!

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Medipol Başakşehir ile oyanancak maçta geçen hafta 2 gol atan Mustafa Pektemek'e güvendi ve tekrar ilk 11'de şans verdi.

Kaynak: Sporx.com
Şenol Güneş, Pektemek'e güvendi!
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03 Kasım 2018 18:18
Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, sürpriz bir 11 çıkarttı.

Tecrübeli teknik direktör, geçen hafta Çaykur Rizespor karşısında 2 gol atan Mustafa Pektemek'e bir kez daha güvendi ve Başakşehir karşısında da 11'de kullandı.

Güneş, Tolgay'ın yokluğunda orta sahada Oğuzhan Özyakup'u da yedek kulübesine çekerken Gary Medel ve Atiba Hutchinson'u oynattı.

Ricardo Quaresma'nın sarı kart cezası nedeniyle oynayamadığı maçta sağ kanatta Jeremain Lens görev aldı.

LJAJIC, YEDEK KULÜBESİNDE

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Adem Ljajic ise yedek kulübesinde yer aldı.

''BAŞAKŞEHİR'E GÖRE KADRO''

beIN Sports yorumcularından Mustafa Doğan, kadroyu değerlendirirken "Şenol hoca dengeli bir takım kurmak istemiş. Oğuzhan'ı düşünmemiş." sözlerini kullandı. Güntekin Onay ise "Şenol Güneş bir pas takımı kurmayı düşünmemiş." şeklinde konuştu. 

Metin Tekin ise ''Şenol Güneş, Başakşehir'e göre kadro çıkarmış.'' dedi.



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