Sezonun ilk 5 maçını kazanamayan ve hepsinden beraberlikle ayrılan Trabzonspor, tarihinin en kötü lig başlangıçlarından birine imza atmıştı. Teknik direktör Şenol Güneş, Konyaspor karşılaşmasını çıkış noktası olarak görüyor.
Önceki gün basın toplantısında "Bizim artık kazanmamız gerekiyor. Bunu yaparken iyi oynamalıyız, iyi mücadele etmeliyiz. Trabzonspor camiasını mutlu etmek zorundayız" diyen tecrübeli hoca, antrenmanlarda motivasyon turlarına ağırlık verirken, diğer yandan da 11'ini bulmaya çalışıyor.
6 OYUNCU SAKAT
Sakatlıkları bulunan Savic, Umut Bozok ve Cihan Çanak'ın yanı sıra Batagov, Enis Destan ve Hüseyin Türkmen oynayamayacak. Kart cezası biten Visca dönüyor. Sol tarafta Orsic ile Nwakaeme arasında rekabet var. Orta sahada Okay Yokuşlu ile Cham ikilisinin yerleri garanti. Fakat 3. isim belirsiz. Çünkü Mendy'nin stoperde oynama ihtimali yüksek. Eğer Mendy savunmada başlarsa, 3. isim Lundstram veya Ozan Tufan olabilir. Rekabetteki diğer isimler Umut Güneş ile Bardhi.
'KENDİNİZE GÜVENİN'
Savunmada sol bekte Eren Elmalı, sağda Pedro Malheiro'nun yerleri garanti. Stoperde de Denswil olacak. Mendy'nin durumuna bağlı olarak Serdar Saatçi de pazar günü ilk maçına çıkabilir. Galibiyetin yanı sıra takımından yüksek mücadele ve oyun iştahı isteyen Güneş, "Artık kazanma zamanı. Trabzonspor'a böyle bir grafik yakışmıyor. Gücünüzü gösterin. Bu takımın kalitesini güveniyorum, siz de kendinize güvenin. Her şeye yeniden başlamak için önünüzde büyük bir fırsat var" sözleriyle öğrencilerini motive ediyor.
VİSCA İÇİN TELAFİ MAÇI
Şenol Güneş'in ilk maçı olan Beşiktaş derbisinde karşılaşmanın henüz başında kırmızı kart gören ve sonrasında özür paylaşımı yapan Edin Visca, Konyaspor mücadelesine özel olarak hazırlandı. Zor dönemde takımını 2 maçta yalnız bırakan tecrübeli futbolcu, pazar günü Papara Park'taki karşılaşmada kendini affettirmek istiyor. Şenol Güneş de takımın en tecrübeli isimlerinden biri olan Visca'ya, saha içinde liderlik yapmasını ve sorumluluk almasını söyledi. Visca Türkiye kariyerinde Konyaspor'a karşı toplam 18 maça çıkarken, 8 gol 4 asistlik önemli bir performans gösterdi.
DRAGUŞ İLE ÖZEL GÖRÜŞME
Geçen sezon kiralık oynadığı Gaziantep FK'da gösterdiği performansla fark yaratan, ardından EURO 2024'te Romanya Milli Takımı ile çıkışını sürdüren Denis Draguş, Trabzonspor'da ise beklentilerin çok altında kaldı. 11 resmi maçta sadece 1 golü bulunan Draguş ile Şenol Güneş özel bir görüşme gerçekleştirdi. Güneş'in oyuncusuna "Yeteneklerini hepimiz biliyoruz ama sahada çok daha iyi olmalısın. Sorumluluk almadan, mücadele etmeden olmaz. Yeteneklerini kullanmalısın" dediği öğrenildi.
Şenol Güneş'in Konyaspor karşısındaki planı
Konyaspor maçını çıkış noktası olarak gören Şenol Güneş, Trabzonspor'da kazanmaya hasret takımı motive ederken, sakatlıklar ve kadro belirsizlikleriyle zorlu bir mücadeleye hazırlanıyor.
Sezonun ilk 5 maçını kazanamayan ve hepsinden beraberlikle ayrılan Trabzonspor, tarihinin en kötü lig başlangıçlarından birine imza atmıştı. Teknik direktör Şenol Güneş, Konyaspor karşılaşmasını çıkış noktası olarak görüyor.
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