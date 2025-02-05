Şenol Güneş: 'İki tane hatalı gol yedik'

"Kazanmak için geldiğimiz müsabakada 2 puan kaybederek dönüyoruz. Kazanmak için gerekli pozisyonları da bulduk. Rakibin oyun tarzını bilmemize rağmen iki tane hatalı gol yedik. Rakibin kendi sahasında kapanıp kazandığı toplarla hızlı çıkma yapısını uyguladığını düşünüyorum. Biz hem hücumda gol kaçırdık hem de savunmada basit hatalar yaptık."



"Bizim için beklenmeyen bir sonuç. Rakibi tebrik ediyorum. Hem tesisleriyle, organizasyonlarıyla hem de genç oyuncularıyla elinde gelen mücadeleyi gösterdiler. Kayıp 2 puanın dışında moral olarak da etkilendiğimizi düşünüyorum. Çünkü oyuncular niyet olarak katılımcıydı ama sonucu almak için dikkatli olamadık. Üzgünüz." dedi.

Trabzonspor 'un Ziraat Türkiye Kupası'nda İskenderunspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Şenol Güneş açıklamalar yaptı.Maçı değerlendiren Şenol Güneş,