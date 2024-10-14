Senegal, İsmail Jakobs'u geri gönderdi!

Senegal Futbol Federasyonu, Galatasaraylı İsmail Jakobs'un dizindeki sakatlığının ameliyatsız tedavisi ve dinlenebilmesi için Türkiye'ye geri gönderildiğini açıkladı.

Haber; Haber Global, Fotoğraf; AA
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Senegal, İsmail Jakobs'u geri gönderdi!
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14 Ekim 2024 14:15
Son güncelleme 14 Ekim 2024 14:16
Senegal Futbol Federasyonu, Galatasaray formasını giyen İsmail Jakobs'un dizindeki sakatlığının ameliyatsız tedavisi ve dinlenebilmesi için Türkiye'ye geri gönderildiğini duyurdu.

Senegal Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Galatasaray'la yapılan anlaşma kapsamında İsmail Jakobs, Malavi maçında 90 dakika oynatıldıktan sonra sakatlığı nedeniyle İstanbul'a geri gönderildi.

Açıklamada oyuncunun dizinden sakatlığı olduğu ve birkaç gün dinlenmesini gerektiren bir cerrahi tedaviye ihtiyacı olduğu belirtildi.

Galatasaray 5 Ekim'de Jakobs'u sakatlığı nedeniyle Senegal Milli Takımı'na göndermeyeceğini açıklamıştı. Ancak ertesi gün Senegal Futbol Federasyonu, FIFA kurallarını hatırlatarak Sarı-kırmızılı kulübün derhal oyuncuyu kampa göndermesini talep etmişti. Bunun üzerine oyuncu vakit kaybetmeden İstanbul'dan ayrılmış ve Malavi maçında forma giymişti. 

 
 

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