Semih Kılıçsoy: 'Ole ile çalışıyoruz'

Beşiktaş forması giyen Semih Kılısçoy, Eyüpspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Semih Kılıçsoy, maçın ardından yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı;
"Ole hocamız, bizimle çok ilgileniyor. Bu bizim için şans. Ekibi de çok iyi, bize çok değer veriyorlar. Biz de performansımızı yükseltmek istiyoruz ve çalışıyoruz. İdmandan sonra Ole hocamızla son vuruşlara çalışıyoruz."
Semih Kılıçsoy, maçın ardından yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı;
"Ole hocamız, bizimle çok ilgileniyor. Bu bizim için şans. Ekibi de çok iyi, bize çok değer veriyorlar. Biz de performansımızı yükseltmek istiyoruz ve çalışıyoruz. İdmandan sonra Ole hocamızla son vuruşlara çalışıyoruz."
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