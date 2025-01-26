Semih Kılıçsoy'a çifte kanca!

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'a İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın ilgisi sürerken son talip Newcastle United oldu.

Haber; Haberortak.com, Fotoğraf; AA
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Semih Kılıçsoy'a çifte kanca!
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26 Ocak 2025 10:28
İngiliz basınından Semih Kılıçsoy için peş peşe haberler gelmeye devam ediyor.

Beşiktaş'ın genç golcüsüne Aston Villa'nın ilgisi sürerken Football Insider, ara transferde yeni bir hamle gelebileceğini yazdı.

BAŞLICA HEDEF

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery'nin Semih'i başlıca hedeflerden biri olarak belirlediği ifade edilirken ara transfer bitmeden hamle yapılacağı yazıldı.

Semih için yeni iddia ise Chronicle Live'dan geldi. Habere göre Newcastle United da Semih Kılıçsoy'un peşinde.

16 MİLYON STERLİN

İngiliz ekibinin bu transfer için 16 milyon sterlinlik bütçe ayırdığı ve Beşiktaş'ın kapısını çaldığı ileri sürüldü.

Beşiktaş cephesi ise ara transferde Semih'in satışına şimdilik sıcak bakmazken teklifleri sezon sonunda değerlendirme niyetinde.

 

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