Selçuk Şahin'den transfer açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden ikas Eyüpspor'da teknik direktör Selçuk Şahin, takım olarak topa daha fazla sahip olmayı amaçladıklarını belirtti.



Selçuk Şahin, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Şahin, "Daha iyi bir oyun sergilemek isterdik. İlk iki maçı kaybetmenin verdiği stres, üzerimizde göründü. Artık daha net oyunlar oynayacağız. Bu 3 puan bizi motive edecektir. Konya'daki gibi talihsiz bir penaltı oldu ama oyuncularımın reaksiyon göstermesi önemliydi. Oyuncularımı tebrik ettim. 3 puana ihtiyacımız vardı. Bundan sonra daha rahat oyunlar göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

İlk iki maçı kaybetmenin stresini yaşadıklarını belirten 44 yaşındaki teknik adam,diye konuştu.Svit Seşlar'ın maçtaki görevine de değinen Selçuk Şahin, şöyle devam etti:değerlendirmesinde bulundu.Transfer döneminin çok dinamik olduğunu kaydeden Selçuk Şahin, sözlerini şöyle tamamladı: