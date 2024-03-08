Selçuk İnan, resmen Gaziantep FK'de!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktörlük görevine Selçuk İnan'ın getirildiğini açıkladı.

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Selçuk İnan, resmen Gaziantep FK'de!
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08 Mart 2024 12:46
Son güncelleme 08 Mart 2024 12:51
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktörlük görevine 1.5 yıllığına Selçuk İnan'ın getirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşmaya varmıştır.  Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz ile yöneticilerimiz Mustafa Kara ve Ömer Çakmak'ın da katıldığı imza töreninde, Selçuk İnan resmi sözleşmeye imza attı. 

Yeni teknik direktörümüz Selçuk İnan'a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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