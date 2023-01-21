Selçuk İnan'dan hakemler için flaş sözler

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, Medipol Başakşehir'e 3-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.Hakemlerden şikayetçi olduklarını belirten Selçuk İnan, "" ifadelerini kullandı.Takımın genç sol beki Yasin Özcan hakkında da konuşan İnan, sözlerini şöyle noktaladı:"Ben Yasin'i hak ettiği için oynatıyorum. Ona güveniyorum. Hem milli takımda hem de ulusal bazda Türkiye'ye hizmet edecektir. Attığı gol için de tebrik ediyorum."