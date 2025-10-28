28 Ekim
Kepezspor-Sivasspor
1-3
28 Ekim
Aliağa Futbol-Serik Belediyespor
4-3
28 Ekim
Fatsa Belediyespor-Vanspor FK
9-10
28 Ekim
Kahramanmaraşspor-Ümraniye
4-0
28 Ekim
52 Orduspor-Sarıyer
0-2
28 Ekim
Sakaryaspor-İnegölspor
4-0
28 Ekim
Kayserispor-Niğde BS
1-0
29 Ekim
Isparta 32 SK-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
12:00
28 Ekim
Ourense-Real Oviedo
4-2UZS

Selçuk İnan: "Başakşehir'i yenilebilecek durumdayız"

Teknik direktör Selçuk İnan, RAMS Başakşehir deplasmanının zor geçeceğini belirtirken, son 3 haftada yakaladıkları galibiyet serisinin moraliyle maçı kazanabileceklerini söyledi.

28 Ekim 2025 16:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Selçuk İnan: 'Başakşehir'i yenilebilecek durumdayız'




Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Başakşehir'le deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
 
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına, ligin ilk 7 haftasında iyi oyunu skora yansıtmadıklarını ancak son 3 haftada aldıkları galibiyetlerle sıralamada yükselişe geçtiklerini söyledi.
 
Oyuncuların çok çalıştığını ve başarı elde etmek istediğini ifade eden İnan, alınan galibiyetlerin geçmişte kaldığını, futbolun dünü olmadığını vurguladı. İnan, bu nedenle hep hazır ve iyi olunması gerektiğini vurgulayarak, "Başakşehir önemli bir kulüp. Önemli oyuncuları var. Son maçlarını da kazandılar. Güçlü bir rakibe, belirli bir oyun planı olan rakibe karşı oynayacağız. Zor bir deplasman ama biz de son dönemde yakaladığımız performansla maçı kazanabilecek durumdayız." diye konuştu.
 
RAMS Başakşehir'le seyir zevki yüksek bir futbol oynayacaklarını belirten İnan, oyunu çirkinleştirmeden, doğru futbolla kazanan taraf olmak istediklerini dile getirdi.
 
Alınan sonuçlar dolayısıyla asıl övgüyü futbolcuların hak ettiğine işaret eden İnan, teknik ekip olarak en iyisini yapmak için çalıştıklarını söyledi.
 
Bruno Petkovic ve Massadio Haidara'nın bu deplasmanda aralarında olamayacağını bildiren İnan, "Takımımızda, A Milli Futbol Takım'da oynamış isimler var. Tayfur da Serdar da diğerleri de iyi futbolcular. Bu performansı onlardan bekliyordum. Onlar adına da mutluyum. Çok çalışıp takımı sahipleniyorlar. Arkadaşlarıyla ilişkileri de iyi." ifadelerini kullandı.
 
Nonge: "Taraftarımız önünde futbol oynamayı çok seviyorum"
 
Yeşil-siyahlı ekibin orta saha oyuncusu Joseph Nonge Boende de üst üste 3 maç kazandıkları için mutlu olduğunu dile getirerek, her maçta iyi mücadele etmek için çok çalıştıklarını belirtti.
 
İnan'a güvendiğini ve kendisine nerede görev verirse en iyisini yapacağını söyleyen Nonge, "İyi takımlara karşı oynadık. İyi oynayıp kazanamadığımız maçlar da oldu ama son 3 maçta kazanma adına daha çok istek vardı. İç sahada taraftarımız önünde futbol oynamayı çok seviyorum. Başakşehir maçında da taraftarımızın desteğini alırsak çok güzel olur." şeklinde konuştu.
 
Bu arada, sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska, Petkovic ve Haidara antrenmanda yer almadı.
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
