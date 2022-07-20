Seferovic, Galatasaray'ı böyle ikna etti!

MAAŞI 2.3 MİLYON EURO

NİHAİ KARAR İNCE'DEN

Galatasaray'ın Benfica'dan 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiraladığı Haris Seferovic, İstanbul'a geldi. KAP'a bildirilen Bosna Hersek asıllı İsviçreli forvet bugün resmi sözleşme imzalayacak.Sarı-kırmızılı yönetim, sakatlığı nedeniyle geçen sezon sadece 17 maça çıkabilen 30 yaşındaki santrforun transferine üç ayrı ve çok kapsamlı sağlık kontrolünden geçtikten sonra karar verdi. Görüşmeler sırasında Seferovic'in Galatasaraylı yöneticileri şu sözlerle ikna ettiği öğrenildi:Deneyimli forvetin kontratındamaddesi yer alıyor.5 büyük ligin 3'ünde top koşturan, İsviçre formasını 86 kez giyip 25 gol atan, maaşı 2.3 milyon Euro olacak Seferovic ile ilgili görüşmeleri yürüten Sportif A.Ş. Başkan Yardımcısı Erden Timur, bonservis 2.5 milyon Euro olarak belirlenince rahat nefes aldı.Seferovic için yapılan en kapsamlı sağlık kontrolü üçüncüsü oldu ve Lizbon'daki testlere Kulüp Doktoru Yener İnce bizzat katıldı. Sarı-kırmızılı yönetim, Portekizli doktorlarla fikir alışverişinde bulunan İnce'nin olumlu raporunun ardından transferi sonuçlandırdı.