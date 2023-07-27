Sebastian Szymanski: "Daha da iyi olabiliriz"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sebastian Szymanski, 5-0'lık Zimbru galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

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Sebastian Szymanski: 'Daha da iyi olabiliriz'
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26 Temmuz 2023 23:34
Son güncelleme 27 Temmuz 2023 00:13
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turuna Zimbru'yu 5-0 geçtiği ilk maçın ardından sarı-lacivertlilerin yeni transferi Sebastian Szymanski açıklamalarda bulundu.

Daha da iyi bir performans sergileyebileceklerini söyleyen Polonyalı oyuncu, "Güzel bir maç oldu. Bu sezon taraftarlarımızın önünde oynadığımız ilk maçtı. Oyun mükemmel değildi ama bu galibiyet özgüven verecek. Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağız. Galibiyet güzeldi." ifadelerini kullandı.

Sebastian Szymanski, Zimbru maçında 1 golle oynadı.
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