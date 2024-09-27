Eski Los Angeles Lakers oyuncusu ve koçu Byron Scott, San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama'nın üç yıl içinde "NBA'deki en iyi oyuncu" olacağını iddia etti.



The Athletic'ten Doug Haller ile yaptığı bir röportajda Scott, Wembanyama'nın gelecekteki başarısının anahtarı olarak çalışma ahlakına ve alçakgönüllülüğüne övgülerde bulundu:



"Çalışma ahlakı konusunda duyduğum şeyler doğruysa, üç yıl içinde NBA'deki en iyi oyuncu olur."



Scott ayrıca Wembanyama'nın ikinci sezonunda All-Star seçileceğini de tahmin etti:



"Bu sezon All-Star olur. Belki birinci veya ikinci All-NBA kadrosuna da seçilir."



Wembanyama'nın Spurs'teki etkileyici çaylak sezonu, Fransız pivotun Yılın Çaylağı ödülünü kazanması ve maç başına 21,4 sayı, 10,6 ribaund, 3,9 asist ve 3,6 blok istatistikleri yakalamasıyla şimdiden yüksek beklentiler yarattı.



