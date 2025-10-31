Sarunas Jasikevicius'tan transfer yanıtı

EuroLeague'in 8. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Real Madrid'e 84-58 mağlup olarak sezonun beşinci yenilgisini aldı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin başantrenörü Sarunas Jasikevicius, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



"BU DURUM BENİ ÇOK ENDİŞELENDİRİYOR"



Litvanyalı koç, takımın sahada hiçbir planını uygulayamadığını söyleyerek oyuncularını eleştirdi:



"Real Madrid'i ve koçları Sergio Scariolo'yu tebrik ederim. Bugün sahada yapmak istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. İlk yarı gerçekten çok kötüydük. Oynadığımız basketbol umrumda değil çünkü sahada profesyonel sporcular gibi değildik. Bu durum beni çok endişelendiriyor. Sezon başından beri motivasyon hakkında konuşuyoruz ama şu an sahada çok kötü gözüküyoruz."



Jasikevicius, takımın fiziksel olarak toparlanabileceğini ancak mevcut görüntünün kabul edilebilir olmadığını vurguladı.



"HER GÜN BİR ŞAMPİYON GİBİ DAVRANMALISINIZ"



Tecrübeli koç, mental olarak sorunlar yaşandığını belirtti:



"Bence takım olarak daha mütevazı olmamız lazım. Şampiyon olmak istiyorsanız her gün bir şampiyon gibi davranmalısınız. Bazı maçlarda işler kötü gidince oynamayı bırakıyoruz, şampiyon bir takım bunu yapmaz. Daha önümüzde çok maç var ama şu an işler istediğimiz gibi gitmiyor."



TRANSFER YANITI



Jasikevicius, transfer ihtimaliyle ilgili soruya ise temkinli yanıt verdi:



"Şu an birçok takım transfer arayışında. Böyle bir dönemde yapılacak transferler takımı ne kadar ileri taşır? Bu konuda bazı şüphelerim var."



