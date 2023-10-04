Sarri isyan etti: ''Teknik adamlığı bırakacağım!''

İtalya Serie A ekibi Lazio'yu çalıştıran tecrübeli teknik adam Maurizio Sarri'den flaş bir açıklama geldi.Şampiyonlar Ligi'nde Celtic ile karşılaşacak olan Lazio'da teknik direktör Sarri, maç öncesi gerçekleştirdiği basın toplantısında fikstür yoğunluğundan şikayet etti.Bu kadar sık maç oynanmasının kendisini yorduğunu söyleyen Sarri,şeklinde konuştu.64 yaşındaki İtalyan teknik adam Sarri, kariyerinde Napoli, Chelsea, Juventus gibi Avrupa'nın önde gelen ekiplerini de çalıştırdı.