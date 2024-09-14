İngiltere Premier Lig 4.hafta maçında Chelsea, Bournemouth ile karşı karşıya geldi. Vitality Stadyumu'nda oynanan maçı Chelsea 1-0 kazandı.
Chelsea 86. dakikada Christopher Nkunku'nun attığı golle maçı 1-0 kazanmasını bildi.
Bournemouth'da milli oyuncumuz Enes Ünal, 83. dakikada Marcus Tavernier'in yerine oyuna dahil oldu.
Oynanan maçta Bournemouth'a 7 Chelsea'ya 8 olmak üzere toplam 15 sarı kart gösterildi.
Bu sonuçla birlikte Chelsea, puanını 7'ye çıkardı. Bournemouth ise 5 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Chelsea, West Ham deplasmanına gidecek. Bournemouth ise Liverpool deplasmanında galibiyet arayacak.
Chelsea 86. dakikada Christopher Nkunku'nun attığı golle maçı 1-0 kazanmasını bildi.
Bournemouth'da milli oyuncumuz Enes Ünal, 83. dakikada Marcus Tavernier'in yerine oyuna dahil oldu.
Oynanan maçta Bournemouth'a 7 Chelsea'ya 8 olmak üzere toplam 15 sarı kart gösterildi.
Bu sonuçla birlikte Chelsea, puanını 7'ye çıkardı. Bournemouth ise 5 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Chelsea, West Ham deplasmanına gidecek. Bournemouth ise Liverpool deplasmanında galibiyet arayacak.
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