Sarı kart düellosunda kazanan Chelsea!

İngiltere Premier Lig 4. hafta maçında Chelsea, deplasmanda Bournemouth'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Sarı kart düellosunda kazanan Chelsea!
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14 Eylül 2024 23:57
İngiltere Premier Lig 4.hafta maçında Chelsea, Bournemouth ile karşı karşıya geldi. Vitality Stadyumu'nda oynanan maçı Chelsea 1-0 kazandı.

Chelsea 86. dakikada Christopher Nkunku'nun attığı golle maçı 1-0 kazanmasını bildi.

Bournemouth'da milli oyuncumuz Enes Ünal, 83. dakikada Marcus Tavernier'in yerine oyuna dahil oldu.

Oynanan maçta Bournemouth'a 7 Chelsea'ya 8 olmak üzere toplam 15 sarı kart gösterildi.

Bu sonuçla birlikte Chelsea, puanını 7'ye çıkardı. Bournemouth ise 5 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Chelsea, West Ham deplasmanına gidecek. Bournemouth ise Liverpool deplasmanında galibiyet arayacak.

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