İngiltere Premier Lig 4.hafta maçında Chelsea, Bournemouth ile karşı karşıya geldi. Vitality Stadyumu'nda oynanan maçı Chelsea 1-0 kazandı.



Chelsea 86. dakikada Christopher Nkunku'nun attığı golle maçı 1-0 kazanmasını bildi.



Bournemouth'da milli oyuncumuz Enes Ünal, 83. dakikada Marcus Tavernier'in yerine oyuna dahil oldu.



Oynanan maçta Bournemouth'a 7 Chelsea'ya 8 olmak üzere toplam 15 sarı kart gösterildi.



Bu sonuçla birlikte Chelsea, puanını 7'ye çıkardı. Bournemouth ise 5 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maçında Chelsea, West Ham deplasmanına gidecek. Bournemouth ise Liverpool deplasmanında galibiyet arayacak.





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