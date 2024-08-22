Santos, Luan Peres'i istiyor!

Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Luan Peres'in talipleri artıyor.
Luan Peres için daha önce Süper Lig'den Eyüpspor ve Fransa'dan Brest'in adı geçmişti.
SANTOS YENİDEN İSTİYOR
Brezilyalı basınında yer alan habere göre, Santos, eski oyuncusu olan Luan Peres'i kadrosuna katmak istiyor.
Luan Peres'in Fenerbahçe ile bir yıl daha sözleşmesi olduğu hatırlatılırken, 30 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerde kalmasının olası görünmediği kaydedildi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Deneyimli savunma oyuncusu daha önce 2019-2021 yılları arasında Santos forması giymişti.
Fenerbahçe, Luan Peres'i 2022 yazında Marsilya'dan kadrosuna katmıştı.
Fenerbahçe döneminde ağır sakatlıklar yaşayan Peres, sarı-lacivertlilerde çıktığı 23 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
Luan Peres için daha önce Süper Lig'den Eyüpspor ve Fransa'dan Brest'in adı geçmişti.
SANTOS YENİDEN İSTİYOR
Brezilyalı basınında yer alan habere göre, Santos, eski oyuncusu olan Luan Peres'i kadrosuna katmak istiyor.
Luan Peres'in Fenerbahçe ile bir yıl daha sözleşmesi olduğu hatırlatılırken, 30 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerde kalmasının olası görünmediği kaydedildi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Deneyimli savunma oyuncusu daha önce 2019-2021 yılları arasında Santos forması giymişti.
Fenerbahçe, Luan Peres'i 2022 yazında Marsilya'dan kadrosuna katmıştı.
Fenerbahçe döneminde ağır sakatlıklar yaşayan Peres, sarı-lacivertlilerde çıktığı 23 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.