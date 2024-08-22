Santos, Luan Peres'i istiyor!

Santos, Fenerbahçe forması giyen Luan Peres'i kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Santos, Luan Peres'i istiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ağustos 2024 17:04
Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Luan Peres'in talipleri artıyor.

Luan Peres için daha önce Süper Lig'den Eyüpspor ve Fransa'dan Brest'in adı geçmişti.

SANTOS YENİDEN İSTİYOR

Brezilyalı basınında yer alan habere göre, Santos, eski oyuncusu olan Luan Peres'i kadrosuna katmak istiyor.

Luan Peres'in Fenerbahçe ile bir yıl daha sözleşmesi olduğu hatırlatılırken, 30 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerde kalmasının olası görünmediği kaydedildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Deneyimli savunma oyuncusu daha önce 2019-2021 yılları arasında Santos forması giymişti.

Fenerbahçe, Luan Peres'i 2022 yazında Marsilya'dan kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe döneminde ağır sakatlıklar yaşayan Peres, sarı-lacivertlilerde çıktığı 23 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery