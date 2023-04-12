Samsunspor'un Süper Lig hasreti 1 galibiyet sonra bitecek

O G B M A Y AV P 1.YILPORT SAMSUNSPOR 31 19 9 3 58 23 35 66 2.EYÜPSPOR 30 17 6 7 37 23 14 57 3.SAKARYASPOR 30 18 1 11 50 37 13 55 4.ÇAYKUR RİZESPOR 29 14 12 3 46 23 23 54 5.PENDİKSPOR FUTBOL 30 15 9 6 49 28 21 54 6.GÖZTEPE 30 15 5 10 35 25 10 50 7.BODRUMSPOR 30 14 7 9 49 31 18 49 8.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 30 13 8 9 47 38 9 47 9.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 29 12 9 8 41 36 5 45 10.DYOREX BOLUSPOR 29 12 8 9 37 39 -2 44 11.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR 29 12 8 9 42 45 -3 44 12.TUZLASPOR 30 10 4 16 35 42 -7 34 13.ALTAY 30 9 7 14 37 44 -7 31 14.ERZURUMSPOR FK 29 7 9 13 32 41 -9 27 15.ALTINORDU 29 7 5 17 31 49 -18 26 16.ADANASPOR 30 6 7 17 32 58 -26 25 17.GENÇLERBİRLİĞİ 29 6 6 17 35 47 -12 24 18.ALTAŞ DENİZLİSPOR 30 5 5 20 28 57 -29 17 19.YENİ MALATYASPOR 30 4 7 19 22 63 -41 16

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Tuzlaspor'u 1-0 yenen lider Yılport Samsunspor, 2022-2023 sezonunun bitimine 6 hafta kala 1 maç daha kazanması halinde matematiksel olarak Süper Lig'e çıkmayı garantileyecek.Kırmızı-beyazlı ekip, Samsun'da konuk ettiği Tuzlaspor'u 1-0 yenerek gol sayısını 58'e, puanını 66'ya yükseltti ve ikinci sıradaki Eyüpspor ile arasındaki puan farkını 9'a çıkardı.Normal sezonu ilk 2 sırada bitirecek ekibin direkt Süper Lig'e yükseleceği ligde bu haftayı bay geçecek Samsun ekibi, kalan 5 haftada Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'la yapacağı müsabakalarda, rakiplerinin çekilmesi nedeniyle hükmen galip sayılacak.Kırmızı-beyazlılar, Ankara Keçiörengücü, Bodrumspor ve Denizlispor karşılaşmalarında 1 galibiyet veya 3 beraberlik elde etmesi halinde, lig üçüncüsü Sakaryaspor'un kalan tüm maçlarını kazanması halinde dahi matematiksel olarak Süper Lig biletini alacak.11 yıllık Süper Lig hasretini şampiyon olarak sona erdirmek isteyen Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig tarihinin en fazla puanla şampiyon olan takımı olmak için kolları sıvadı.Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun öğrencileri, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un (Medipol Başakşehir) 2013-2014 sezonunda 78 puanla kırdığı rekoru, maksimum puan toplayarak geride bırakıp, unutulmayacak bir şampiyonluk kazanma peşinde.Ligde 20 maçlık yenilmezlik serisi bulunan kırmızı-beyazlılar, sahaya çıkacağı kalan 3 maçından 3 puanla ayrılması halinde, 81 puana ulaşarak lig tarihinin yeni rekoruna sahip olacak.Spor Toto 1. Lig'de puan durumu ise şöyle: