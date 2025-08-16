Samsunspor, on kişilik Kocaelispor'u Van Drogelen ile yendi!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kocaelispor, sahasında Samsunspor'u ağırladı.



Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor 1-0 kazandı.



Samsunspor'a galibiyeti getiren golü dakika 82'de Rick van Drongelen kaydetti.



'VAR' ÜST ÜSTE DEVREYE GİRDİ

4 DAKİKA SONRA VAR İLE KIRMIZI KART



Dört dakika sonra ise Kocaelisporlu Samet Yalçın, VAR uyarısı sonrasında maçın hakemi Zorbay Küçük tarafından doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. 31 yaşındaki Samet Yalçın, kariyerindeki ilk kırmızı kartını gördü.



Bu sonucun ardından Samsunspor, puanını 6'ya yükseltti. Kocaelispor, 0 puanda kaldı.



Samsunspor'un 24 Ağustos'taki Kasımpaşa maçı, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos ile karşılaşacağı için ertelendi.



Kocaelispor ise, Fenerbahçe deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)





Karşılaşmanın 41. dakikasında'in kafayla indirdiği top, Samsunsporlu'nun dirseğine çarptı. VAR hakemitarafından incelemeye davet edilen, pozisyonun penaltı olmadığına karar verdi.Samsunspor'un kaptanı, bu karar üzerine hakeme,sözlerini sarf etti.Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kocaelispor-Samsunspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.15. dakikada sağ kanattan Ahmet Oğuz'un ortasında ceza sahasında Samet Yalçın'ın kafa vuruşunda, kale direğine çarpan topu sonrasında savunma kornere gönderdi.21. dakikada sağ kanattan Zeki Yavru'nu ceza sahasına ortasında meşin yuvarlakla buluşan Dimata'nın kafa vuruşunda. kaleci Jovanovic meşin yuvarlağı direk dibinden kurtardı.32. dakikada sağ kanatta Zeki Yavru'nun taç atışında topu göğsüne alan Mouandilmadji'nin şutunda, Jovanovic topu kornere çeldi.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.53. dakikada sol kanatta serbest vuruş kullanan Haidara'nın ortasında, savunmanın kafasından seken meşin yuvarlak kalecide kaldı.60. dakikada ceza sahası sol çizgisinde topla buluşan Ntcham'ın sert vuruşunda, Jovanovic topu kornere çeldi.64. dakikada ceza sahasının sağ tarafında rakibini geçen Emre Kılınç'ın şutunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.85. dakikada Kocaelispor beraberlik golüne yaklaştı. Ceza sahası önünde Petkovic'in serbest vuruşunda, top üst direkten oyun alanına döndü.Karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazandı.