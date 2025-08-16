Samsunspor, on kişilik Kocaelispor'u Van Drogelen ile yendi!

16 Ağustos
Kocaelispor-Samsunspor
0-1
16 Ağustos
Alanyaspor-Rizespor
0-0DA
16 Ağustos
Göztepe-Fenerbahçe
0-0DA
16 Ağustos
Keçiörengücü-İstanbulspor
0-0
16 Ağustos
Sarıyer-Boluspor
1-1
16 Ağustos
A.Demirspor-Arca Çorum FK
0-2DA
16 Ağustos
Pendikspor-Bandırmaspor
0-0DA
16 Ağustos
Aston Villa-Newcastle
0-0
16 Ağustos
Brighton-Fulham
1-1
16 Ağustos
Sunderland-West Ham United
3-0
16 Ağustos
Tottenham-Burnley
3-0
16 Ağustos
Wolves-M.City
0-4
16 Ağustos
Mallorca-Barcelona
0-3
16 Ağustos
Alaves-Levante
0-00'
16 Ağustos
Valencia-Real Sociedad
22:30
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
16 Ağustos
VfB Stuttgart-Bayern Munih
0-1DA
16 Ağustos
Lens-Lyon
0-1
16 Ağustos
AS Monaco-Le Havre
3-1
16 Ağustos
Nice-Toulouse
0-027'
16 Ağustos
Excelsior-Feyenoord
1-2
16 Ağustos
Heracles-NEC Nijmegen
1-269'
16 Ağustos
FC Groningen-SC Heerenveen
0-116'
16 Ağustos
Zulte Waregem-Club Brugge
0-1
16 Ağustos
KV Mechelen-Gent
1-1
16 Ağustos
Union St.Gilloise-Standard Liege
1-045'
16 Ağustos
Grazer AK-WSG Tirol
1-1
16 Ağustos
Hartberg-RB Salzburg
1-2
16 Ağustos
Ried-Sturm Graz
1-3
16 Ağustos
Tondela-Famalicao
0-1
16 Ağustos
V. Guimaraes-Estoril
3-2
16 Ağustos
Estrela da Amadora-Benfica
22:30
16 Ağustos
Baltika-Lokomotiv Moscow
1-1
16 Ağustos
S. Moskova-Zenit St. Petersburg
2-2
16 Ağustos
FK Akhmat-Samara
3-1
16 Ağustos
Derby County-Coventry City
3-5
16 Ağustos
Portsmouth-Norwich City
1-2
16 Ağustos
Wrexham-West Bromwich
2-3
16 Ağustos
Blackburn Rovers-Birmingham City
1-2
16 Ağustos
Bristol City-Charlton Athletic
0-0
16 Ağustos
Millwall-Middlesbrough
0-3
16 Ağustos
Preston North End-Leicester City
2-1
16 Ağustos
Sheffield Wednesday-Stoke City
0-3
16 Ağustos
Swansea City-Sheffield United
1-0
16 Ağustos
Watford-QPR
2-1
16 Ağustos
Burton Albion-Port Vale
0-0
16 Ağustos
Exeter City-Mansfield Town
1-2
16 Ağustos
Barnsley-Bolton Wanderers
1-1
16 Ağustos
Blackpool-Huddersfield
3-2
16 Ağustos
Bradford City-Luton Town
2-1
16 Ağustos
Cardiff City-Rotherham United
3-0
16 Ağustos
Doncaster Rovers-Wycombe Wanderers
1-1
16 Ağustos
Leyton Orient-Stockport County
2-2
16 Ağustos
Lincoln City-Plymouth Argyle
3-2
16 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
1-2
16 Ağustos
Stevenage-Northampton Town
2-0
16 Ağustos
Wigan Athletic-Peterborough
2-0
16 Ağustos
Annecy FC-Dunkerque
2-2
16 Ağustos
Reims-Guingamp
1-0
16 Ağustos
Saint-Etienne-Rodez
3-074'
16 Eylül
Boulogne-SC Bastia
20:00
16 Ağustos
Racing Santander-Castellon
3-1
16 Ağustos
Malaga-Eibar
1-1
16 Ağustos
Granada-Deportivo La Coruna
0-00'
16 Ağustos
MVV Maastricht-FC Dordrecht
0-1
16 Ağustos
Austria Wien II-Admira Wacker
1-175'
16 Ağustos
Vizela-FC Porto B
4-0
16 Ağustos
Academico de Viseu FC-Pacos de Ferreira
0-0
16 Ağustos
Lillestroem-Start
3-0
16 Ağustos
GKS Katowice-Arka Gdynia
4-1
16 Ağustos
Lech Poznan-Korona Kielce
0-056'
16 Ağustos
Club Atletico Platense-San Lorenzo
2-1
16 Ağustos
Huracan-Argentinos Juniors
0-014'
17 Ağustos
Velez Sarsfield-Independiente
02:30
16 Ağustos
Fluminense-Fortaleza
1-032'
16 Ağustos
Ceara-Red Bull Bragantino
1-030'
16 Ağustos
Hansa Rostock-Hoffenheim
0-4
16 Ağustos
Sandhausen-RB Leipzig
2-4
16 Ağustos
SV Hemelingen-Wolfsburg
0-9
16 Ağustos
Energie Cottbus-Hannover 96
1-0
16 Ağustos
Sportfreunde Lotte-Freiburg
0-2
16 Ağustos
Luebeck-Darmstadt
1-2
16 Ağustos
Oldham Athletic-Swindon Town
1-2
16 Ağustos
Barrow-Notts County
2-1
16 Ağustos
Cambridge United-Harrogate Town
1-1
16 Ağustos
Crewe Alexandra-Crawley Town
1-0
16 Ağustos
Grimsby Town-Newport County
2-1
16 Ağustos
Milton Keynes Dons-Cheltenham Town
5-0
16 Ağustos
Salford City-Accrington Stanley
2-1
16 Ağustos
Shrewsbury-Colchester United
0-2
16 Ağustos
Tranmere Rovers-Gillingham
1-1
16 Ağustos
Roma-Neom SC
2-2
16 Ağustos
Lazio-Atromitos
0-070'
16 Ağustos
Inter-Olympiakos
1-0DA
16 Ağustos
Bologna-OFI Crete
1-044'
16 Ağustos
Atalanta-Juventus
0-045'
16 Ağustos
Qingdao West Coast-Beijing Guoan
1-3
16 Ağustos
Changchun Yatai-Meizhou Hakka
1-0
16 Ağustos
Kortrijk-K. Lierse SK
1-0
16 Ağustos
Beerschot-Eupen
1-170'
16 Ağustos
Greenock Morton-Aberdeen
0-3
16 Ağustos
St. Johnstone-Motherwell
0-1UZS
16 Ağustos
St. Mirren-Hearts
6-5
16 Ağustos
Rangers-Alloa Athletic
4-2
16 Ağustos
JIPPO-Klubi 04
0-1
16 Ağustos
FC Lahti-KaePa
2-2
16 Ağustos
Oulu-Ilves
0-4
16 Ağustos
IFK Mariehamn-FC KTP
3-0
16 Ağustos
Chrobry Glogow-Miedz Legnica
2-2
16 Ağustos
Östersunds-GIF Sundsvall
1-3
16 Ağustos
IK Brage-Vasteras SK
3-1
16 Ağustos
Halmstads BK-Malmö FF
0-4
16 Ağustos
IFK Norrkoeping-Elfsborg
2-1
16 Ağustos
Jeonbuk -Daegu FC
3-0

Samsunspor, on kişilik Kocaelispor'u Van Drogelen ile yendi!

Trendyol Süper Lig'in 2.hafta maçında Samsunspor, deplasmanda Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

calendar 16 Ağustos 2025 21:03 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2025 21:28
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Samsunspor, on kişilik Kocaelispor'u Van Drogelen ile yendi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kocaelispor, sahasında Samsunspor'u ağırladı. 

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor 1-0 kazandı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golü dakika 82'de Rick van Drongelen kaydetti.

'VAR' ÜST ÜSTE DEVREYE GİRDİ



Karşılaşmanın 41. dakikasında Bruno Petkovic'in kafayla indirdiği top, Samsunsporlu Zeki Yavru'nun dirseğine çarptı. VAR hakemi Emre Malok tarafından incelemeye davet edilen Zorbay Küçük, pozisyonun penaltı olmadığına karar verdi.

Samsunspor'un kaptanı Zeki Yavru, bu karar üzerine hakeme, "Sana helal olsun be" sözlerini sarf etti.



4 DAKİKA SONRA VAR İLE KIRMIZI KART

Dört dakika sonra ise Kocaelisporlu Samet Yalçın, VAR uyarısı sonrasında maçın hakemi Zorbay Küçük tarafından doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. 31 yaşındaki Samet Yalçın, kariyerindeki ilk kırmızı kartını gördü.

Bu sonucun ardından Samsunspor, puanını 6'ya yükseltti. Kocaelispor, 0 puanda kaldı.

Samsunspor'un 24 Ağustos'taki Kasımpaşa maçı, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos ile karşılaşacağı için ertelendi.

Kocaelispor ise, Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kocaelispor-Samsunspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

15. dakikada sağ kanattan Ahmet Oğuz'un ortasında ceza sahasında Samet Yalçın'ın kafa vuruşunda, kale direğine çarpan topu sonrasında savunma kornere gönderdi.

21. dakikada sağ kanattan Zeki Yavru'nu ceza sahasına ortasında meşin yuvarlakla buluşan Dimata'nın kafa vuruşunda. kaleci Jovanovic meşin yuvarlağı direk dibinden kurtardı.

32. dakikada sağ kanatta Zeki Yavru'nun taç atışında topu göğsüne alan Mouandilmadji'nin şutunda, Jovanovic topu kornere çeldi.

42. dakikada VAR odasından gelen uyarıyla pozisyonu kenarda izleyen Zorbay Küçük, Holse'ye müdahalesi nedeniyle Samet Yalçın'ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

53. dakikada sol kanatta serbest vuruş kullanan Haidara'nın ortasında, savunmanın kafasından seken meşin yuvarlak kalecide kaldı.

60. dakikada ceza sahası sol çizgisinde topla buluşan Ntcham'ın sert vuruşunda, Jovanovic topu kornere çeldi.

64. dakikada ceza sahasının sağ tarafında rakibini geçen Emre Kılınç'ın şutunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

82. dakikada sol kanattan Soner Aydoğdu'nun kullandığı kornerde ceza alanı içinde iyi yükselen Van Drongelen'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Jovanovic'e çarparak ağlarla buluştu: 0-1

85. dakikada Kocaelispor beraberlik golüne yaklaştı. Ceza sahası önünde Petkovic'in serbest vuruşunda, top üst direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazandı.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
3 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
4 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
5 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
9 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
10 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
