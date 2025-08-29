29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
21:30
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
19:00
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
21:30
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
21:30
29 Ağustos
Elche-Levante
20:30
29 Ağustos
Valencia-Getafe
22:30
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
19:30
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
21:45
29 Ağustos
Lens-Brest
21:45
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
21:00

Samsunspor'da Polat Yaldır parladı!

Samsunspor'un kendi evinde oynadığı Panathinaikos karşılaşmasının son 12 dakikasında oyuna giren Polat Yaldır, oynadığı kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Samsunspor'un evinde Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile 0-0 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettiği maçta oyuna sonradan giren Polat Yaldır kısa sürede sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çekti.

Samsunspor, deplasmanda 2-1 yenildiği Panathinaikos ile evinde 0-0 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Rakibine karşı daha baskın bir futbol ortaya koyan Karadeniz temsilcisi, net fırsatlar bulsa da skoru değiştiremedi.

Mücadelede dikkat çeken isimlerden biri de genç Polat Yaldır oldu. Maçın bitimine 12 dakika kala oyuna giren genç oyuncu, oynadığı kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.


POLAT, SÜPER LİG EKİPLERİNİN RADARINDA

İlerleyen haftalarda daha fazla süre alarak adından söz ettirmesi beklenen 22 yaşındaki oyuncuyla Süper Lig'den farklı takımların da ilgilendiği öğrenildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
