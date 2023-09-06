Samsunspor'a Avusturyalı kanat!

Yılport Samsunspor transfer sezonu bitmeden kadrosunu güçlendirmek istiyor. Başkan Yıldırım'ın 3 transfer sözü daha bulunurken Samsunspor'un kanat oyuncusu Marco Grüll ile ilgilendiği iddia edildi.

, Fotoğraf; Imago
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Samsunspor'a Avusturyalı kanat!
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06 Eylül 2023 11:33
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın kadronun Süper Lig'e göre yetersiz olduğunu belirtmesi ile birlikte transfer süreçleri hızlandırıldı.

Geçtiğimiz hafta kadrosuna yeni 3 ismi takviye eden Samsunspor'da bu hafta Flavien Tait'in de transfer olması bekleniyor. Samsunspor'da kanat transferi de gündemdeyken kulübün Rapid Wien'de forma giyen Avusturyalı sol kanat oyuncusu Marco Grüll ile ilgilendiği belirtildi.

DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

25 yaşındaki kanat-forvet oyuncusu Marco Grüll'ün 3.5 milyon euro piyasa değeri bulunurken performansı da dikkat çekiyor. Bu sezon 10 maçta boy gösteren Grüll 4 kez ağları havalandırırken kariyere boyunca çıktığı 285 maçta ise 110 gol, 60 asist başarısı gösterdi. (Kaynak: Samsun Haber)
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