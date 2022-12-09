Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Samsunspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.
Konuk ekip Yeni Malatyaspor, 27. dakikada Cengizhan Akgün'ün penaltı golüyle öne geçti. Samsunspor ise bu gole Ahmet Sagat'ın 85. dakikada attığı golle karşılık verdi.
Bu sonucun ardından Samsunspor 28, Yeni Malatyaspor 12 puana yükseldi.
Liigin bir sonraki haftasında Samsunspor, Bodrumspor deplasmanına gidecek. Yeni Malatyaspor sahasında Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak.
Konuk ekip Yeni Malatyaspor, 27. dakikada Cengizhan Akgün'ün penaltı golüyle öne geçti. Samsunspor ise bu gole Ahmet Sagat'ın 85. dakikada attığı golle karşılık verdi.
Bu sonucun ardından Samsunspor 28, Yeni Malatyaspor 12 puana yükseldi.
Liigin bir sonraki haftasında Samsunspor, Bodrumspor deplasmanına gidecek. Yeni Malatyaspor sahasında Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak.
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