Süper Lig'de 3. haftanın tamamlanmasının ardından iddaa Risk Yönetim Kurulu, şampiyonluk oranlarında değişikliğe gitti.
Fenerbahçe şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak gösterilirken, sarı-lacivertlilerin 3.05 olan oranı, Adana Demirspor galibiyetinin ardından 3.00 olarak güncellendi.
Antalyaspor'a deplasmanda 5-2 mağlup olan Trabzonspor'un oranında değişiklik yaşandı. Bordo-mavililerin 3.25 olan oranı, 3.50'ye yükseldi.
Bafetimbi Gomis'in golüyle Ümraniyespor'u mağlup eden Galatasaray'ın 4,75 olan oranı, 4,50 olarak revize edildi.
Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük karşısındaki 4-1'lik galibiyetinin ardından siyah-beyazlıların oranı 6,00'dan 5,50'ye çekildi.
Başakşehir'in 6,00 olan oranı, 2-0'lık Kayserispor galibiyetinin ardından 8,50 olarak duyuruldu.
Konyaspor'un oranı 18,00 olarak dikkat çekerken, Adana Demirspor'a ise 25,00 oran verildi.
İDDAA'DA ŞAMPİYONLUK ORANLARINA HEMEN OYNA!
Fenerbahçe şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak gösterilirken, sarı-lacivertlilerin 3.05 olan oranı, Adana Demirspor galibiyetinin ardından 3.00 olarak güncellendi.
Antalyaspor'a deplasmanda 5-2 mağlup olan Trabzonspor'un oranında değişiklik yaşandı. Bordo-mavililerin 3.25 olan oranı, 3.50'ye yükseldi.
Bafetimbi Gomis'in golüyle Ümraniyespor'u mağlup eden Galatasaray'ın 4,75 olan oranı, 4,50 olarak revize edildi.
Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük karşısındaki 4-1'lik galibiyetinin ardından siyah-beyazlıların oranı 6,00'dan 5,50'ye çekildi.
Başakşehir'in 6,00 olan oranı, 2-0'lık Kayserispor galibiyetinin ardından 8,50 olarak duyuruldu.
Konyaspor'un oranı 18,00 olarak dikkat çekerken, Adana Demirspor'a ise 25,00 oran verildi.
İDDAA'DA ŞAMPİYONLUK ORANLARINA HEMEN OYNA!
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