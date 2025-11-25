Şampiyonlar Ligi'nde şahane maçlar var!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta bugün oynanacak 9 maçla birlikte tamamlanacak.
İşte maçlardan dikkat çeken istatistikler ve muhtemel 11'ler... Maçların TV programı için tıklayınız.
20.45 AJAX - BENFICA
İlk 4 maçından puan alamayan Avrupa'nın iki köklü takımı Amsterdam'da karşı karşıya gelecek. Ajax, ilk 4 maçında sırasıyla Inter, Marsilya, Chelsea ve Galatasaray'a farklı kaybederek eksi 13 averajla son sırada. Benfica ise sırasıyla Qarabağ, Chelsea, Newcastle ve Leverkusen'e kaybetti ve eksi 6 averajla Ajax'ın bir basamak üstünde 35. sırada bulunuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Ajax: Pasveer; Alders, Sutalo, Baas, Wijndal; Taylor, Regeer; Edvardsen, Gloukh, Godts; Weghorst
Benfica: Trubin; Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Pavlidis
23.00 BORUSSIA DORTMUND - VILLARREAL
Çok iyi başladığı ve 3 maçta 7 puan topladığı Şampiyonlar Ligi macerasında Dortmund, son maçında Manchester City'e deplasmanda 4-1 kaybetti. Villarreal ise Tottenham'a yenilip ardından Juventus ile berabere kaldı, Manchester City yenilgisi sonrası Pafos'a 1-0 ile kaybetmeleri şok etkisi yarattı.
MUHTEMEL 11'LER
Borussia Dortmund: Kobel; Anton, Can, Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer, Gross, Svensson; Adeyemi, Brandt; Guirassy
Villarreal: Luiz Junior; Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Cardona; Pepe, Gueye, Partey, Moleiro; Gerard Moreno, Mikautadze
23.00 CHELSEA - BARCELONA
Şampiyonlar Ligi'ne Bayern Münih deplasmanında mağlubiyetle başlayan Chelsea, ardından Benfica ve Ajax'ı yendi, geçen hafta Qarabağ deplasmanından 2-2'lik beraberlikle Londra'ya döndü. Barcelona ise Newcastle deplasmanında kazanıp PSG'ye evinde 2-1 kaybetti, Olympiakos'a karşı 6-1'lik net galibiyetin peşine Club Brugge ile 3-3 berabere kaldı. İki 7 puanla takımın maçında hedefleri yukarılara tırmanmak olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Chelsea: Sanchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernández; Neto, Joao Pedro, Garnacho; Delap
Barcelona: Joan Garcİa; Kounde, Cubarsi, Eric García, Martin; Olmo, De Jong; Yamal, Fermin Lopez, Ferran Torres; Lewandowski
23.00 BODO/GLIMT - JUVENTUS
Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ve Tottenham ile berabere kaldıktan sonra Galatasaray ve Monaco'ya yenilen Bodo Glimt, 4 maçta 3 beraberlik alan 3 puanlı Juventus'u ağırlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Bodo/Glimt: Haikin; Sjövold, Björtuft, Aleesami, Björkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Auklend, Högh, Hauge
Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; McKennie, Kenan Yıldız; Vlahovic
23.00 MANCHESTER CITY - LEVERKUSEN
İlk 4 maçında Napoli, Villarreal ve Dortmund'u yenip Monaco ile berabere kalan Manchester City, PSG maçı dışında yenilmeyen 5 puanlı Leverkusen'i İngiltere'de ağırlayacak.
Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Stones, Gvardiol, Ait-Nouri; Nico Gonzalez; Cherki, Reijnders, Foden, Doku; Haaland
Leverkusen: Flekken; Quansah, Bade, Belocian; Arthur, Maza, Garcia, Grimaldo; Tillman, Schick, Poku
23.00 MARSİLYA - NEWCASTLE
İlk 4 maçında 3 mağlubiyet ve tek galibiyetle 3 puan toplayan Marsilya, Barcelona'ya yenildikten sonra USG, Benfica ve Athletic Bilbao'yu yenip 9 puan toplayan Newcastle'ı Velodrome'da ağırlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Marsilya: Rulli; Weah, Pavard, Balerdi, Emerson; Höjbjerg, O'Riley, Vermeeren; Greenwood, Aubameyang, Paixao
Newcastle United: Pope; Livramento, Thiaw, Botman, Burn; Bruno Guimaraes, Tonali, Joelinton; Murphy, Woltemade, Barnes
İşte maçlardan dikkat çeken istatistikler ve muhtemel 11'ler... Maçların TV programı için tıklayınız.
20.45 AJAX - BENFICA
İlk 4 maçından puan alamayan Avrupa'nın iki köklü takımı Amsterdam'da karşı karşıya gelecek. Ajax, ilk 4 maçında sırasıyla Inter, Marsilya, Chelsea ve Galatasaray'a farklı kaybederek eksi 13 averajla son sırada. Benfica ise sırasıyla Qarabağ, Chelsea, Newcastle ve Leverkusen'e kaybetti ve eksi 6 averajla Ajax'ın bir basamak üstünde 35. sırada bulunuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Ajax: Pasveer; Alders, Sutalo, Baas, Wijndal; Taylor, Regeer; Edvardsen, Gloukh, Godts; Weghorst
Benfica: Trubin; Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Pavlidis
23.00 BORUSSIA DORTMUND - VILLARREAL
Çok iyi başladığı ve 3 maçta 7 puan topladığı Şampiyonlar Ligi macerasında Dortmund, son maçında Manchester City'e deplasmanda 4-1 kaybetti. Villarreal ise Tottenham'a yenilip ardından Juventus ile berabere kaldı, Manchester City yenilgisi sonrası Pafos'a 1-0 ile kaybetmeleri şok etkisi yarattı.
MUHTEMEL 11'LER
Borussia Dortmund: Kobel; Anton, Can, Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer, Gross, Svensson; Adeyemi, Brandt; Guirassy
Villarreal: Luiz Junior; Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Cardona; Pepe, Gueye, Partey, Moleiro; Gerard Moreno, Mikautadze
23.00 CHELSEA - BARCELONA
Şampiyonlar Ligi'ne Bayern Münih deplasmanında mağlubiyetle başlayan Chelsea, ardından Benfica ve Ajax'ı yendi, geçen hafta Qarabağ deplasmanından 2-2'lik beraberlikle Londra'ya döndü. Barcelona ise Newcastle deplasmanında kazanıp PSG'ye evinde 2-1 kaybetti, Olympiakos'a karşı 6-1'lik net galibiyetin peşine Club Brugge ile 3-3 berabere kaldı. İki 7 puanla takımın maçında hedefleri yukarılara tırmanmak olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Chelsea: Sanchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernández; Neto, Joao Pedro, Garnacho; Delap
Barcelona: Joan Garcİa; Kounde, Cubarsi, Eric García, Martin; Olmo, De Jong; Yamal, Fermin Lopez, Ferran Torres; Lewandowski
23.00 BODO/GLIMT - JUVENTUS
Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ve Tottenham ile berabere kaldıktan sonra Galatasaray ve Monaco'ya yenilen Bodo Glimt, 4 maçta 3 beraberlik alan 3 puanlı Juventus'u ağırlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Bodo/Glimt: Haikin; Sjövold, Björtuft, Aleesami, Björkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Auklend, Högh, Hauge
Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; McKennie, Kenan Yıldız; Vlahovic
23.00 MANCHESTER CITY - LEVERKUSEN
İlk 4 maçında Napoli, Villarreal ve Dortmund'u yenip Monaco ile berabere kalan Manchester City, PSG maçı dışında yenilmeyen 5 puanlı Leverkusen'i İngiltere'de ağırlayacak.
Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Stones, Gvardiol, Ait-Nouri; Nico Gonzalez; Cherki, Reijnders, Foden, Doku; Haaland
Leverkusen: Flekken; Quansah, Bade, Belocian; Arthur, Maza, Garcia, Grimaldo; Tillman, Schick, Poku
23.00 MARSİLYA - NEWCASTLE
İlk 4 maçında 3 mağlubiyet ve tek galibiyetle 3 puan toplayan Marsilya, Barcelona'ya yenildikten sonra USG, Benfica ve Athletic Bilbao'yu yenip 9 puan toplayan Newcastle'ı Velodrome'da ağırlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Marsilya: Rulli; Weah, Pavard, Balerdi, Emerson; Höjbjerg, O'Riley, Vermeeren; Greenwood, Aubameyang, Paixao
Newcastle United: Pope; Livramento, Thiaw, Botman, Burn; Bruno Guimaraes, Tonali, Joelinton; Murphy, Woltemade, Barnes