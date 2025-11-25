25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
20:45
25 Kasım
Ajax-Benfica
20:45
25 Kasım
Chelsea-Barcelona
23:00
25 Kasım
B. Dortmund-Villarreal
23:00
25 Kasım
M.City-Leverkusen
23:00
25 Kasım
Bodo/Glimt-Juventus
23:00
25 Kasım
Slavia Prag-Athletic Bilbao
23:00
25 Kasım
SSC Napoli-Qarabag FK
23:00
25 Kasım
Marsilya-Newcastle
23:00
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Şampiyonlar Ligi'nde şahane maçlar var!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı bu akşam oynanacak 9 maçla başlayacak.

25 Kasım 2025 11:51

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta bugün oynanacak 9 maçla birlikte tamamlanacak.

İşte maçlardan dikkat çeken istatistikler ve muhtemel 11'ler... 

20.45 AJAX - BENFICA


İlk 4 maçından puan alamayan Avrupa'nın iki köklü takımı Amsterdam'da karşı karşıya gelecek. Ajax, ilk 4 maçında sırasıyla Inter, Marsilya, Chelsea ve Galatasaray'a farklı kaybederek eksi 13 averajla son sırada. Benfica ise sırasıyla Qarabağ, Chelsea, Newcastle ve Leverkusen'e kaybetti ve eksi 6 averajla Ajax'ın bir basamak üstünde 35. sırada bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Ajax: Pasveer; Alders, Sutalo, Baas, Wijndal; Taylor, Regeer; Edvardsen, Gloukh, Godts; Weghorst

Benfica: Trubin; Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Pavlidis

23.00 BORUSSIA DORTMUND - VILLARREAL

Çok iyi başladığı ve 3 maçta 7 puan topladığı Şampiyonlar Ligi macerasında Dortmund, son maçında Manchester City'e deplasmanda 4-1 kaybetti. Villarreal ise Tottenham'a yenilip ardından Juventus ile berabere kaldı, Manchester City yenilgisi sonrası Pafos'a 1-0 ile kaybetmeleri şok etkisi yarattı.

MUHTEMEL 11'LER

Borussia Dortmund: Kobel; Anton, Can, Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer, Gross, Svensson; Adeyemi, Brandt; Guirassy

Villarreal: Luiz Junior; Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Cardona; Pepe, Gueye, Partey, Moleiro; Gerard Moreno, Mikautadze

23.00 CHELSEA - BARCELONA

Şampiyonlar Ligi'ne Bayern Münih deplasmanında mağlubiyetle başlayan Chelsea, ardından Benfica ve Ajax'ı yendi, geçen hafta Qarabağ deplasmanından 2-2'lik beraberlikle Londra'ya döndü. Barcelona ise Newcastle deplasmanında kazanıp PSG'ye evinde 2-1 kaybetti, Olympiakos'a karşı 6-1'lik net galibiyetin peşine Club Brugge ile 3-3 berabere kaldı. İki 7 puanla takımın maçında hedefleri yukarılara tırmanmak olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Sanchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernández; Neto, Joao Pedro, Garnacho; Delap

Barcelona: Joan Garcİa; Kounde, Cubarsi, Eric García, Martin; Olmo, De Jong; Yamal, Fermin Lopez, Ferran Torres; Lewandowski

23.00 BODO/GLIMT - JUVENTUS

Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ve Tottenham ile berabere kaldıktan sonra Galatasaray ve Monaco'ya yenilen Bodo Glimt, 4 maçta 3 beraberlik alan 3 puanlı Juventus'u ağırlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Bodo/Glimt: Haikin; Sjövold, Björtuft, Aleesami, Björkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Auklend, Högh, Hauge

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; McKennie, Kenan Yıldız; Vlahovic

23.00 MANCHESTER CITY - LEVERKUSEN

İlk 4 maçında Napoli, Villarreal ve Dortmund'u yenip Monaco ile berabere kalan Manchester City, PSG maçı dışında yenilmeyen 5 puanlı Leverkusen'i İngiltere'de ağırlayacak.

Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Stones, Gvardiol, Ait-Nouri; Nico Gonzalez; Cherki, Reijnders, Foden, Doku; Haaland

Leverkusen: Flekken; Quansah, Bade, Belocian; Arthur, Maza, Garcia, Grimaldo; Tillman, Schick, Poku

23.00 MARSİLYA - NEWCASTLE

İlk 4 maçında 3 mağlubiyet ve tek galibiyetle 3 puan toplayan Marsilya, Barcelona'ya yenildikten sonra USG, Benfica ve Athletic Bilbao'yu yenip 9 puan toplayan Newcastle'ı Velodrome'da ağırlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Marsilya: Rulli; Weah, Pavard, Balerdi, Emerson; Höjbjerg, O'Riley, Vermeeren; Greenwood, Aubameyang, Paixao

Newcastle United: Pope; Livramento, Thiaw, Botman, Burn; Bruno Guimaraes, Tonali, Joelinton; Murphy, Woltemade, Barnes

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
