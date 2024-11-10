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Samet Akaydin 337 gün sonra ilk 11'de

Fenerbahçe'de Samet Akaydin, bu sezon ilk bir maçta ilk 11'de yer aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Samet Akaydin 337 gün sonra ilk 11'de
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10 Kasım 2024 23:32
Fenerbahçe'de Sivasspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Samet Akaydin, bu sezon ilk kez bir resmi müsabakada ilk 11'de şans buldu.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve Trendyol Süper Lig'de oynadığı 18 resmi maçın yalnızca birinde 14 dakika süre alan Samet Akaydin, tam 337 gün sonra Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de sahaya çıktı.

Milli futbolcu son olarak 2023-2024 sezonunun ilk yarısında deplasmanda oynanan Beşiktaş müsabakasında ilk 11'de forma giymiş, devre arasında ise Yunanistan'ın Panathinaikos takımına kiralık olarak gitmişti.

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