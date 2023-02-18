Sam Adekugbe: 'Türkiye'nin en büyüğüne geldim'

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, ara transfer döneminde Zaniolo'nun ardından Sam Adekugbe'yi de kadrosuna kattı. Satın alma opsiyonuyla Atakaş Hatayspor'dan kiralanan Kanadalı sol bek, ayağının tozuyla Galatasaray TV'ye açıklamalarda bulundu.



'Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim' diyen tecrübeli futbolcu, "Takıma hemen uyum sağlayarak, şampiyonluk için yardım etmek istiyorum. Yeni takımımın başarısı için sahada her şeyimi vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Takıma kendimi adayacağım" ifadelerini kullandı.



Hatay'da yaşadığı depremi de anlatan Kanadalı oyuncu, "Ne yazık ki yaşadığımız felaketten birçok insan etkilendi. Deprem anında tesise geldim ve takımdakileri görmek istedim. Tek isteğim, herkesin huzur içinde olmasını görebilmek ve onlara yardım edebilmek oldu" dedi.



Norveç'in Valerenga takımından Atakaş Hatayspor'a transfer olan ve iki sezondur Süper Lig'de forma giyen 28 yaşındaki futbolcu bu sezon lig ve Türkiye Kupası'nda 19 maçta forma giydi. İki kulvarda toplamda bin 462 dakika şans bulan Adekugbe gol ya da asist katkısında bulunamadı.



Sarı-kırmızılılar, Hatayspor'dan kiraladığı Kanadalı sol bek Sam Adekugbe'nin lisansını da çıkardı. Galatasaray, deprem felaketi sebebiyle Hatayspor'dan kadrosuna kattığı oyuncuyu bir sonraki resmi maçta oynatabilecek. TFF'nin aldığı kararla Hatayspor ve Gaziantep FK'dan alınan oyuncular yabancı sınırına dahil olmayacak.







