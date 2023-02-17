Sam Adekugbe hakkında dikkat çeken detaylar

Galatasaray'ın yeni transferi Sam Adekugbe hakkında dikkat çekici detaylar ortaya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Sam Adekugbe hakkında dikkat çeken detaylar
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17 Şubat 2023 11:29
Bu sezon sol bekte Patrick van Aanholt'tan beklediğini bulamayan sarı-kırmızılılar, sağ bek Leo Dubois'i solda oynatarak çare arasa da %100 verim alınamadı. Ara transferde bu bölgeye oyuncu bakan Galatasaray, TFF'nin Hatayspor- Gaziantep FK kararı sonrasında Sam Adekugbe'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kanada ile 2022 Dünya Kupası'nda boy gösteren 28 yaşındaki oyuncunun kariyerinde öne çıkan detaylar şöyle:

-Londra doğumlu olan oyuncunun ailesi, Adekugbe'yi 4 yaşındayken Manchester United gençlik kampına yazdırdı. Kısa sürede farkını hissettiren Kanadalı; Ashley Cole, Ryan Giggs ve David Beckham'ın da yetiştiği Sir Charlton Academy'ye geçti.

-Yaşının büyümesiyle ülkesinde Whitecaps takımıyla profesyonel oldu. İngiliz efsane sol bek Ashley Cole'e hayranlığı sebebiyle futbola sol bek olarak başladı. Hızı ve kuvvetiyle sivrildi.

-2015'ten bu yana Kanada Milli Takımı için oynayan futbolcu, Ocak 2022'de mevkidaşı Alphonso Davies'in yokluğunda John Herdman'ın vazgeçilmezi oldu.

-28 yaşındaki sol bek, futbol dışında piyano çalmaktan hoşlanıyor. Bu durumu 'Parmaklarım notaya her vurduğunda huzur buluyorum' diyerek açıklıyor.

-Profesyonelliğinde sağlamlığı nedeniyle ciddi sakatlık yaşamadı. Kariyeri boyunca sadece 23 maçta takımlarını yalnız bırakırken, Hatayspor'da 1.5 sezonda 2 defa sahaya çıkamadı.

OPSİYONU 1 MİLYON EURO

Galatasaray dün gece Adekugbe'yi kiraladığını KAP'a bildirdi. Oyuncunun satın alma opsiyonunun 1 milyon euro olduğu bildirildi.

 

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