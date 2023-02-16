Salzburg, Zeki Çelikli Roma'yı evinde mağlup etti

Red Bull Salzburg, sahasında İtalyan devi Roma'yı son dakikalara girilirken attığı golle mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Salzburg, Zeki Çelikli Roma'yı evinde mağlup etti
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16 Şubat 2023 22:44
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Avusturya ekibi Red Bull Salzburg ile İtalyan devi Roma karşı karşıya geldi.

Red Bull Arena'da oynanan maçı Salzburg tek golle kazanarak tur için avantajlı skoru elde eden taraf oldu.

Milli futbolcumuz Zeki Çelik'in ikinci yarıda görev yaptığı mücadelenin ilk yarısı golsüz sonuçlandı. İkinci yarıdaki dengeli oyunda ev sahibi Salzburg maçın son dakikalarına gidilirken golü buldu. Dakikalar 88'i gösterdiğinde Capaldo'nun golü Salzburg'un galibiyetini ilan etti.

İki takımı yeniden karşı karşıya getirecek rövanş maçı ise 23 Şubat Perşembe akşamı oynanacak.

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