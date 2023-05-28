Salihadmidzic: ''Bayern'e kin tutmuyorum''

Bundesliga'da averajla şampiyonluğa ulaşan Bayern Münih'te maçın ardından görevden alınan sportif direktör Hasan Salihamidzic açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Salihadmidzic: ''Bayern'e kin tutmuyorum''
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28 Mayıs 2023 18:12
Bundesliga'da averajla şampiyonluğa ulaşan Bayern Münih'te sportif direktör Hasan Salihamidzic ve kulüp CEO'su Oliver Kahn'ın görevlerine son verildi.

Görevine son verilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Salihamidzic, ''Bayern'e hiç kin beslemiyorum. Her zaman Bayern'deyim. Hep burada yaşadım ve hep böyle kalacak. Bir şeyi çok açıklığa kavuşturmak istiyorum. Uli ve Herbert Hainer ile yaptığım konuşmalarda şunu söyledim: Her zaman Bayern ile dost kalmak istiyorum.'' ifadelerini kullandı.

Hasan Salihamidzic, 2017 yılında Bayern Münih'in sportif direktörlüğüne atanmıştı.

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