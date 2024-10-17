Salih Uçan: "Bronckhorst ile problemim yok"

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Salih Uçan, "Neden oynamıyorsun, hoca ile aranda bir problem var mı?" sorusuna net bir cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Salih Uçan: 'Bronckhorst ile problemim yok'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ekim 2024 15:22
Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Salih Uçan, A Spor'dan Kartal Yiğit'e açıklamalarda bulundu.

"Neden oynamıyorsun, hoca ile aranda bir problem var mı?" sorusunu yanıtlayan Uçan, "Bronckhorst hepimize iyi yaklaşan bir teknik adam. Hiçbir problem yok" ifadelerini kullandı.

"ARAMIZDA PROBLEM OLAMAZ"

Salih Uçan, "Giovanni van Bronckhorst ile hiçbir problemim yok, olamaz da. Bronckhorst hepimize iyi yaklaşan bir teknik adam. Oynamamak üzücü, şahsım adına üzülüyorum." dedi.

"ORTA SAHADA BOLLUK VAR"

Çok çalıştığını belirten deneyimli futbolcu, "Orta sahada ciddi bir bolluk var. Çok çalışıyorum, sıra geleceğine inanıyorum. Benim ve Semih Kılıçsoy'un oynamaması üzerinden hocanın üzerine fazla gidiliyor. Bu konuda hocanın işi zor." diye konuştu.

Beşiktaş'ta bu sezon 6 maçta toplam 28 dakika süre alan Salih Uçan, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery